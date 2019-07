- Die Schwerbehindertenvertreter von Netze BW, Dieter Schumacher und Martina Wroblewski, und der Leiter des Schwerbehindertenvertretungsnetzwerks Oberschwaben-Bodensee (SNOBO), Josef Keßler, haben sich erneut mit Guido Wolf, Landesminister für Justiz und Europaangelegenheiten, getroffen.

Durch die Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) habe sich die Arbeit der Schwerbehindertenvertretung in vielen Bereichen verändert, erweitert und den unternehmerischen Veränderungen angepasst, heißt es im Bericht von SNOBO. Durch die vielen Auslagerungen von häufig größeren Teilen in Unternehmen in viele europäische Staaten seien viele Arbeitsplätze verloren gegangen, vor allem solche, die für behinderte Arbeitnehmer ideal gewesen seien. Diese Entwicklung werde auch in Zukunft so weitergehen.

Nicht nur in der Arbeitswelt für behinderte Menschen, sondern auch im stationären Wohnbereich gab und wird es weiterhin Veränderungen geben. Auch das Urteil zu Fixierungen durch das Bundesverfassungsgericht bringe vermutlich in stationären Wohnbereichen und in den Kliniken weitergehende Veränderungen. Für Josef Keßler Grund genug, auf den Justiz- und Europaminister zuzugehen. Vorab wurde seinem Büro ein Fragenkatalog zum Gespräch zugeleitet. Der Minister habee sich im Vorfeld intensiv mit vorab gestellten Fragen auseinandergesetzt und diese präzise beantwortet, heißt es im Bericht. Bei der medizinischen Versorgungsverordnung durch das BMAS wusste Wolf zu berichten, dass – falls es überhaupt noch Veränderung geben wird – auf jeden Fall Bestandsschutz für bereits ausgestellte Ausweise gebe. Eine geplante Veränderung der Einstufungen und eine neue Bewertungsberechnung werde vermutlich nicht oder nur in abgeschwächter Form kommen. Der ursprüngliche Entwurf der Verordnung hätte für alle behinderten Menschen in Deutschland negative Folgen gehabt. Zuvor hatten Verbände und Schwerbehindertenvertretungen aus der ganzen Bundesrepublik Widerstand zum Ausdruck gebracht. SNOBO beteiligte sich daran und war durch das Ministerium in Berlin miteinbezogen. Es gab mehrere Petitionen hierzu. Eine kleine Gruppe von Schwerbehindertenvertreter erreichte mit ihrer Petition fast 29 000 Unterschriften.

Josef Keßler bemerkte, dass die Öffentlichkeit hierzu kaum unterrichtet werde, obwohl die Anzahl anerkannt behinderter Menschen in Deutschland stark wachse. Eine Ursache, so Keßler, würden vermutlich die psychischen Belastungen am Arbeitsplatz sein, da die ständige Erreichbarkeit für den Betrieb sich ungünstig auf die Menschen auswirke.

Die Auslagerungen von Unternehmensbereichen würden nicht wohlwollend gesehen, jedoch im Sinne der Entwicklung von Europa könnten dies auch Chancen für behinderte Menschen im oft wirtschaftlich schwächeren europäischen Raum sein. Es solle auch möglich sein, dass behinderte Menschen sich bei einer Auslagerung im Ausland entwickeln und Erfahrungen aus der Heimat einbringen.

Minister Wolf nannte verschiedene Programme seitens der Regierung, zum Beispiel das Erasmusprogramm bei einer Ausbildung, den europäischen Sozialfond, die Möglichkeit des Austausches unter den Ländern. Im Zusammenhang hiermit sprachen sich die Gesprächsteilnehmer dafür aus, dass Barrierefreiheit wichtig ist und nicht an Landesgrenzen haltmache. Wolf sprach hierbei die ungünstigen Bedingungen und Einschränkungen für Rollstuhlfahrer bei einer Busreise an. Hier sehen die Gesprächsteilnehmer großen Nachholbedarf.

SNOBO plant ein Treffen von Schwerbehindertenvertretern, Politikern, Unternehmervertretungen und kirchlichen Arbeitgebern bei SAP in Markdorf. Der Minister gab seine Zusage zur Teilnahme. Da er allerdings nur für sein Europaressort sprechen kann, gab er seine Zusage, sich für einen kompetenten Vertreter aus dem Sozialministerium einzusetzen.

Den Schlusspunkt des Gespräches machten das jüngste Urteil und die Umsetzung durch den Gesetzgeber zu den Fixierungen in Kliniken und stationären Einrichtungen. Keßler befürchtet, dass nun verstärkt durch das schon stark belastete Personal ein Anstieg bei den Gaben des Bedarfsmedikaments (Beruhigungsmittel und Neuroleptika) auftreten könne. Guido Wolf sprach sich für eine genaue Beobachtung dieser Entwicklung aus.