Mit einem sehr gut besuchten Gottesdienst wurde am vergangenen Sonntag in der Pauluskirche die ökumenische Bibelwoche 2019 eröffnet. Kernthema der verschiedenen Veranstaltungen ist dabei „Essen, Trinken und Feiern“. Das auf die Mahlgemeinschaft der beiden Konfessionen abzielende Thema sei auf die in Ravensburg erneut aufgeflammte Diskussion um das gemeinsame Abendmahl hin gewählt worden.

„Wir wollen miteinander bedenken und erleben, was uns verbindet und was uns trennt“, gab Pfarrer Peter Steinle bei der Begrüßung die Zielrichtung der ökumenischen Bibelwoche vor. Es tue gut und zeige in der Tat die Verbundenheit der beiden Konfessionen, wenn man immer wieder das Thema Eucharistieverständnis aufnehme, betonte auch Pfarrer Josef Scherer. In der ersten Sequenz der Predigt, die sich die beiden Pfarrer teilten, stand Psalm 23 „Der Herr ist mein Hirte“ im Mittelpunkt der Betrachtung. Es sei wichtig, sich der Kraft des Gebetes anzuvertrauen, denn Gott sei immer, egal wie es einem gehe, für den Menschen da, so Pfarrer Scherer.

Es lasse einem buchstäblich das Wasser im Munde zusammenlaufen, wenn Gott, wie bei Jesaja beschrieben, zum Festmahl mit den feinsten und besten Speisen und erlesensten Weinen einlade, begann Pfarrer Steinle seinen Predigtpart. Ort des Festmahls und somit der Gegenwart Gottes sei dabei nicht nur die Ewigkeit, sondern auch unser Leben hier auf Erden. Es sei ein Anliegen Gottes, auch hier in unserer Welt und unserem Leben Gottes Liebe im Überfluss erfahren zu dürfen. Entsprechend müsse auch das Wunder bei der Hochzeit zu Kana in Galiläa gedeutet werden. Mit Trunkenheit lasse sich dieses Ereignis kaum deuten, die Wandlung von Wasser in edelsten Wein sei vielmehr Sinnbild der Lebensfreude, die niemals ausgehen dürfe. Schon der Kirchenvater Hieronymus habe auf die Frage, ob die Hochzeitsgäste diese Menge an Wein damals ausgetrunken hätten, geantwortet: „Nein, wir trinken alle noch heute davon“.

Mit der Ausdeutung der bekannten Geschichte des Zöllners Zachäus schlug Pfarrer Scherer den Bogen wieder zum Kernthema der ökumenischen Bibelwoche. Ein Vortrag zum Thema „Verständnis von Eucharistie und Abendmahl“ steht am kommenden Donnerstag an. Zu einem gemeinsamen Abendessen, bei dem die ökumenische Verbundenheit der beiden Kirchengemeinden auch sinnlich erfahrbar werden soll, wird abschließend eingeladen.