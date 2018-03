Eschen werden zur Rarität im Schussenwald

„Der Schussenwald wird sein Gesicht verändern.“ Mit dieser Einschätzung hält Roland Teufel nicht hinterm Berg. Da sie von einem Revierförster mit jahrzehntelanger Erfahrung stammt, ist sie durchaus ernstzunehmen. Und wenngleich das Eschentriebsterben dahinter steckt: Teufel sieht die Fällung und Umgestaltung, die derzeit zu abschnittsweisen Sperrungen im Schussenwald zwischen Brugg/Lohner und B30 führt, nicht nur als Verschlechterung. „Landschaftsgestaltend“ lasse sich hier vorgehen – was einem Förster je Waldgebiet in diesem Ausmaß wohl nur einmal in seinem Berufsleben beschieden ist. Zudem sieht Teufel in dem von der Natur erzwungenen Weg „eine Chance für den Artenschutz“.

Ungefähr seit dem Jahr 2010 ist das Eschentriebsterben auch in der Region ein Faktor. Mit den „Falschen Weißen Stängelbecherchen“ steckt ein Pilz dahinter, gegen die sich etwa zehn Prozent der Eschen als resistent erweisen. In allen anderen Fällen sterben erst die Triebe und dann die Bäume ab, sodass sich früher oder später die Frage der Verkehrssicherheit für die Waldnutzer stellt. „Es wird höchste Zeit“, sagt der Revierförster mit Blick auf so manchen von unten her faulenden Baum.

Der Hallimasch als „Sekundärfolge“ lässt hier bei befallenen Bäumen grüßen – und wer befallen ist, ist nicht mehr zu retten. Roland Teufels Prognose daher: „Es wird im Schussenwald bald fast keine Esche mehr geben.“

Neben der Verkehrssicherheit muss Roland Teufel aber auch Ökonomie und Ökologie im Blick haben. Zu ersterer gehört es, das Holz zu verkaufen. „Der Markt ist noch gut“, berichtet Teufel von einem ordentlichen Preis, den es aber natürlich nur für jene Baumteile gibt, die noch nicht befallen sind. Momentan gebe es durchaus Kundschaft für Eschenstämme, so Teufel.

Mit den Fällungen zu dieser Jahreszeit sei man zudem „auf der sicheren Seite“: Das Holz reißt nicht auf, wie es nach einer längeren Frostperiode zu befürchten steht.

Neben dem Finanziellen soll auch die Ökologie stimmen. Zwischen 4000 und 5000 Festmeter sind es, die aus dem Schussenwald entnommen werden. Was an ihre Stelle tritt? Wo brauchbare Natur vorhanden ist, so Teufel, werde man sich durch Samen natürlich verjüngende Fichten, Lärchen und Buchen in die nächste Generation bringen – ehe es an die Neupflanzung geht.

Bei ihr stehen Stiel- und Roteichen sowie Lärchen obenan, an die sich natürlich verjüngende Fichte ist in kleinerem Umfang ebenso gedacht wie – in Bachnähe – an Erlen. Eignen sich Stieleichen für größere Flächen, so gibt es an Roteichen bereits Altbestände, die auf kleineren Arealen ergänzt werden. „Wir nehmen nur standortgerechte Bäume“, versichert Teufel.

Die Chance für den Artenschutz nicht übersehen

Nicht zu vergessen: „Wir lassen auch Totholzgruppen stehen“, sagt er unter Hinweis auf das Totholz-Programm der Forstverwaltung Baden-Württemberg.

Für den Förster mit Leib und Seele wichtig: „Das ist auch eine Chance für den Artenschutz.“ Lichtdurchflutete Kahlflächen im Wechsel mit beschatteten Altholzflächen lassen ein vielfältigeres Artenspektrum erwarten, gerade die lichtliebenden Arten könnten sich nun ansiedeln.

„Bis Ende März“, so Teufels Hoffnung, soll die Maßnahme abgeschlossen sein. Aufzuholen sind dann Verzögerungen aus dem Januar, als die Arbeiten aufgrund des nassen Bodens nicht wie erhofft vorankamen. „Die Sperrung erfolgt abschnittsweise“, erklärt Teufel, „um die Leute nicht ganz aus dem Wald zu drängen“.

Allerdings sei – wie bei den Fällungen im Brugger Holz im März 2017 – vereinzelt zu beobachten, dass die Absperrbänder nicht beachtet werden und sich Menschen in Gefahr begeben.