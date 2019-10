Es reicht nicht, ein bisschen gerecht zu sein

„Das ist doch ungerecht!“ haben sich die Frauen aus dem Dekanat zum Thema gemacht und auf den Stand der Frau geschaut, in der Kirche und der Welt. Nach Genesis sind Frauen auch ein Abbild Gottes, sagen sie: „Denn am Anfang schuf Gott die Welt und machte den Menschen, Mann und Frau, und es war gut.“

Und da stand sie am Altar, am Freitagabend in St. Maria, die Waage des Lebens, die das Team um Gabi Ilg dort aufgestellt hatte. Viele Ungerechtigkeiten legten die Frauen hinein und schnell war das Gleichgewicht dahin. Dass Frauen noch immer weniger Geld verdienen, wog schwer. Dass sie keinen Zugang zu Weiheämtern haben. Dass es auf der Welt so viele Lebensmittel gibt und trotzdem Menschen Hunger leiden. Dass es luxuriöse Kleidung im Angebot gibt und Näherinnen, kaum was davon abbekommen oder Frauen noch immer Mehrfachbelastungen tragen müssen für ein finanzielles Auskommen.

„Schon Kinder fordern Gerechtigkeit ein“, machten sie deutlich, „jeder will das gleich große Stück Schokolade“. Johannes habe deutlich gemacht, wie Besitz und Macht über Menschen herrsche, zogen sie das Band zur Bibel. Er wusste, dass „es nicht reicht, ein bisschen gerecht zu leben. Und seine Offenbarung war Thema in der Predigt der Geistlichen Beirätinnen des KDFB. Es reiche nicht, ein bisschen gerecht zu leben, sage er und fordere ein umfassendes Heil, das Schmerz, Leid, Hunger, Krankheit, Unfreiheit, Ungerechtigkeit und Lüge gegen Liebe und Frieden tausche.

Und damit waren sie bei „Maria 2.0“ angekommen und machten das Verhältnis der Geschlechter deutlich: „50 - 50 also, doch diese Gleichstellung wurde uns genommen.“ Sie schauten aufs Christentum, das aus patriarchalem Judentum entstand. Auf die drei Frauen unter den Jüngern Jesu und die Evangelisten, die sie „namen-, gesichts- und bedeutungslos machten“. Auf den Kreuzweg, als die Frauen als Erste da waren, genauso wie am Grab und bei der Auferstehung. „Es gibt ein Leitwort der Kirche ,semper reformanda’, die immerwährende Reform der Kirche, die sich an der Botschaft Jesu orientieren und ausrichten soll“, klärten sie auf und vermissten es. Und wie die Diözesanvorsitzende Karin Walter, fordern die Frauen, die „Maria 2.0“ unterstützen: „Wir Frauen sind 50 Prozent des Abbildes Gottes, diese Hälfte müsste in der Kirche gleichberechtigt vertreten sein!“.