Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Dienstag gegen 12.45 Uhr an der Einmündung Tettnanger Straße/Hauptstraße in Meckenbeuren ereignet hat. Eine 62-jährige Autofahrerin fuhr laut Polizei von der Tettnanger Straße nach links in die Hauptstraße ein und übersah dabei den Wagen einer vorfahrtberechtigten 45-Jährigen, die in Richtung Ravensburg unterwegs war. Während der am Wagen der Unfallverursacherin entstandene Sachschaden sich auf etwa 3000 Euro beläuft, beträgt dieser am gegnerischen Wagen etwa 10 000 Euro.