Es ist angerichtet: Im Brochenzeller Wirthaus Schloss ist jetzt wieder gut einkehren

Das Wirtshaus Schloss in Brochenzell hat wieder geöffenet – und zwar schon seit 17. September und damit rund zwei Wochen eher, als von der Gemeinde ursprünglich geplant. „Wir haben ganz still und heimlich aufgemacht“, sagt Pächterin Kaya Gwinn im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung. Sie und ihr Mann Philipp Port, der die Küche übernimmt, wollten sich einarbeiten und akklimatisieren, ohne allzu großem Trubel ausgesetzt zu sein. Und vor allem für die Nachbarn und Stammgäste wollten sich die beiden am Anfang viel Zeit nehmen und ins Gespräch kommen. Fazit: Der Einstieg ist geglückt. „Das hat gut funktioniert, wir sind gut angekommen“, so Kaya Gwinn. An ihrem ersten Sonntag im Schloss konnten die Wirte sogar schon eine vollbelegte Gaststube verbuchen.

Dass es im Wirtshaus wieder etwas zu essen und zu trinken gibt, hatte sich über Mund-zu-Mund-Propaganda verbreitet. „Wir haben den Nachbarn Bescheid gesagt, dass wir öffnen“, erzählt Philipp Port. Und so seien am ersten Tag nicht nur die Turnerfrauen gekommen, sondern auch gleich zwei Stammtische. Die Gäste finden die Räume zwar mit neuer Dekoration vor, die Größe und Anzahl der Gasträume mit den Sitzplätzen haben die neuen Pächter beibehalten. Die obere Gaststube bringt 90 Sitzplätze, Fuhrmannskeller und Wirtsstube unten haben je etwa 30 Plätze. Während im Fuhrmannskeller schon ein Geburtstag gefeiert wurde, fehlen der Wirtsstube im Moment noch eine Spülmaschine und das Finetuning an der Schankanlage.

Zumindest in den vergangenen Wochen waren Kaya Gwinn und Philipp Port jeden Tag im Schloss. Sie haben die Gaststube oben umdekoriert, es standen aber auch einige Reparaturen an, neue Getränkeleitungen wurden verlegt, in der Küche erfolgten kleinere Umbauten. „Damit kann ich meine Abläufe so umsetzen, wie ich das brauche“, erklärt Philipp Port. Noch ist nicht alles fertig (siehe auch Kasten). „Es gibt immer Luft nach oben“, ergänzt der Koch, und sicherlich würde es noch etwas dauern, bis sich alles eingespielt hat.

Klar von Anfang hingegen ist, was auf der Karte steht: Schwäbische Küche mit regionalen Zutaten. „Der Zwiebelrostbraten und die Kässpätzle dürfen natürlich nicht fehlen“, so Philipp Port. Ein Teil der Karte orientiert sich an saisonalen Vorgaben, der Rest ist fest. „Jetzt ist Kürbis dran, zum Beispiel gibt es gerade Kürbismaultäschle“, erzählt der Koch, der sich nun zusammen mit seiner Frau Kaya Gwinn darauf freut, im Laufe der kommenden Zeit vollends im Schloss anzukommen.

BLICK

Auch in öffentlicher Sitzung des Gemeinderats ist das Schloss Brochenzell unter „Verschiedenes“ Thema gewesen. Der Blick richtete sich dabei auf die baulichen Veränderungen, die die Erfordernisse des Brandschutzes mit sich bringen. Am augenfälligsten äußern sie sich im Anbau eines Treppenturms, der als zweiter baulicher Rettungsweg an der Nordfassade (hin zur Scheune) erstellt wird.

Wie Ortsbaumeister Axel Beutner erklärte, sei vor Kurzem das Fundament des Turms gesetzt worden. Die Stahltreppe selbst sei in der Produktion und werde aufgebaut, sobald die nachgeforderte Prüfstatik vorliege.

„Ernüchternd“ nannte es Beutner, dass auf die Ausschreibung für die Brandschutztüren im Inneren kein Angebot eingegangen sei. „Neu ausschreiben“ ist hier angesagt.

Die gute Kunde hierzu: „Wir haben eine Fristverlängerung für die Brandschutztüren bekommen“, verwies Beutner auf Gespräche mit dem stellvertretenden Kreisbrandmeister Peter Schörkhuber.

Einen Erfolg konnte der Ortsbaumeister mit Blick auf die Umbauarbeiten im Dachgeschoss vermelden – ließ sich doch ein ortsansässiger Schreiner dafür gewinnen. Konkret geht es dabei um zwei Räume, die bislang als Archiv dienten und von denen einer umgebaut wird. Zudem gilt es hier die freistehende Treppe zum Dachgiebel mit einer Brandschutzwand zu versehen.

Die Gemeinde ist seit 1993 im Besitz des geschichtsträchtigen Gebäudes, das seit 1983 unter Denkmalschutz steht. Als Wirtshaus Schloss wird es seit dem Jahr 2000 betrieben. (rwe)