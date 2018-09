„Es hat mich einfach wieder in meine Heimat gezogen“

Anfang September hat Beate Jacobs in der Seelsorgeeinheit Meckenbeuren die Stelle der Jugendreferentin angetreten. Wie ihr Vorgänger Daniel Baumann wird sie dabei helfen, die Jugendarbeit in den drei Kirchengemeinden St. Maria Meckenbeuren, St. Verena Kehlen und St. Jakobus Brochenzell voranzubringen und weiter auszubauen. Karl Gälle hat sich mit der neuen Jugendreferentin über deren Auftrag und Aufgaben in Meckenbeuren unterhalten.

Am 1. September haben Sie die Stelle der Jugendreferentin in der Seelsorgeeinheit Meckenbeuren angetreten. Erzählen Sie uns doch einfach von ihrem Start hier in der Schussengemeinde.

Erst einmal habe ich mich mit den drei Gemeinden St. Maria Meckenbeuren, St. Verena Kehlen und St. Jakobus Brochenzell so gut es in der kurzen Zeit ging vertraut gemacht. Dies ist gelungen, Pfarrer Josef Scherer hat mir die Gemeinden gezeigt und mich mit verschieden Vertretern der Gemeinden in Kontakt gebracht. Wichtig war mir dabei, die einzelnen Ministrantengruppen im Rahmen der Leiterrunden kennenzulernen. Der geradezu perfekte Einstieg dabei war ein Wochenende mit den St.-Verena-Ministranten in der Dobelmühle bei Aulendorf. Eine tolle Möglichkeit, vor allem auch die jüngeren Ministrantinnen und Ministranten kennenzulernen und Kontakt zu deren Eltern zu bekommen. In der Tat insgesamt ein perfekter Start.

Sie sind also, wie Sie selbst sagen, perfekt gestartet. Können Sie uns etwas über ihre Person und ihre berufliche Ausbildung verraten?

Ich heiße Beate Jacobs, bin 34 Jahre jung und lebe im schönen Ravensburg. Nach der mittleren Reife habe ich eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin gemacht, danach die Ausbildung zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit. Als solche habe ich mich knapp zehn Jahre bei der Stadt Ravensburg eingebracht. Parallel dazu habe ich in Heidelberg den Tourismus-Fachwirt absolviert. Nach einem kurzen Abstecher nach Murnau am Staffelsee habe ich vier Jahre lang ein Sporthotel in den Bergen in der französischen Schweiz geleitet. Jetzt bin ich hier in Meckenbeuren gelandet, es hat mich einfach wieder in meine Heimat gezogen. Nun kann ich meine bereits gesammelten Erfahrungen nutzen.

Ihre Stelle hier ist eine 50-Prozent-Stelle. Wo sind Sie neben der hiesigen Seelsorgeeinheit noch tätig?

Ebenfalls zum 1. September habe ich die Leitung des Touristik-Infobüros in Tettnang übernehmen dürfen. Eine durchaus spannende Kombination. Das Schöne dabei ist, dass ich nun beide Bereiche meiner beruflichen Ausbildung, nämlich die Arbeit mit den Jugendlichen und dem Tourismus miteinander verbinden kann.

Sie knüpfen hier an die Arbeit von Daniel Baumann an. Welche Erwartungen haben Sie und welche Schwerpunkte wollen Sie bei ihrer Arbeit setzen?

Ich komme selber aus der Jugendarbeit (KJG) und mir ist es einfach wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen positive Erfahrungen in der Gemeinschaft, in Gruppenstunden, Hüttenaufenthalten, gemeinsamen Aktionen und als Ministranten natürlich beim Ministrieren selbst machen können. Dies wird immer wichtiger in einer Zeit, in der Termine, Handys und Freizeitstress den Alltag vieler dominieren. Hierbei die Jugendlichen zu unterstützen und zu begleiten sehe ich als Hauptaufgabe an.

Wie sehen Sie die Zukunft speziell der Kirchlichen Jugendarbeit?

Heruntergebrochen auf den Ministrantendienst wird es auf alle Fälle immer schwieriger, Kinder für diesen Dienst zu gewinnen. Es gilt, hier neue Wege zu finden und zu gehen, offener zu werden und die Kinder für diese Gemeinschaft und für den Dienst am Altar zu begeistern. Wichtig wird hier auch die Zusammenarbeit mit Eltern, Schule und natürlich den aktiven Ministranten und Gemeindegremien. Grundsätzlich freue ich mich einfach auf die anstehende Zeit in der Seelsorgeeinheit Meckenbeuren, auf die Begegnungen mit den Gemeindemitgliedern und natürlich den Jugendlichen. Ich wünsche mir, dass ich möglichst viele meiner Visionen und Ideen positiv umsetzen kann.