Es gibt mehr Geld für Menschen mit Einschränkungen

Mehrere hundert Menschen aus verschiedenen Sozialeinrichtungen in ganz Baden-Württemberg versammelten sich zu einer Protestaktion vor dem Stuttgarter Landtag, um für eine zügige Umsetzung des Bundesteilhabegesetztes (BTHG) und Klarheit über die Kostenübernahme der Umsetzung zu demonstrieren. Rund 70 Menschen mit und ohne Einschränkung der Stiftung Liebenau beteiligten sich an dieser Aktion, erklärt die Stiftung in einer Pressemitteilung. Das Ergebnis: Die Kommunen erhalten vom Land künftig zusätzlich 125 Millionen Euro für die Unterstützung von Menschen mit Behinderung.

Am 1. Januar 2020 tritt die dritte Stufe des BTHG in Kraft. Das Gesetz stellt einen Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe dar. So sollen Menschen mit Behinderung künftig Teilhabeleistungen anstelle von Sozialhilfe bekommen. Anstelle von Heimverträgen erhalten Personen, die bislang in stationären Einrichtungen betreut werden, Mietverträge. Diesen Wandel begrüßt die Liga der freien Wohlfahrtspflege ausdrücklich, heißt es weiter. Allerdings bringt er auch für die Dienste und Einrichtungen einen erheblichen Aufwand mit sich, was Organisation, Personal und auch Finanzen anbelangt. Insbesondere die Personalmehrkosten – etwa durch Schulungen oder dem Abschluss neuer Verträge mit Menschen mit Behinderung – oder die EDV-Umstellung sind eine Belastung, die die Einrichtungen zu schultern haben, erklärt die Stiftung Liebenau. Nachdem Land und Kommunen sich lange nicht über die finanzielle Umsetzung des BTHG einigen konnten, drohte die termingerechte Umstellung zu scheitern. Träger und Betroffene fürchteten, dass die einheitlichen Rahmenbedingungen, die im Landesrahmenvertrag vereinbart werden sollen, blockiert werden.

Doch der Protest, der schon seit langem vielfach geäußert wurde, war erfolgreich. Nun ist klar, dass die Kommunen vom Land zusätzliche 125 Millionen Euro bekommen, damit Menschen mit Behinderungen die individuelle Unterstützung bekommen, die sie brauchen, um selbstbestimmt so leben zu können, wie sie wollen. Für die Kosten, die Leistungserbringern wie der Stiftung Liebenau durch die Umstellung entstehen, werde das Land ihnen 15,5 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Das verkündete Sozialminister Manfred Lucha während der Protestaktion.

Die Einrichtungen müssten allerdings die Notwendigkeit dieser Summe nachweisen. Zudem muss die Aufstockung der Kosten noch vom Landtag genehmigt werden.