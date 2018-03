Nicht vom Wetter begünstigt – das ist das Funkenwochenende 2018 gewesen. Vier Funkenfeuer brannten am Wochenende auf Meckenbeurer Gemarkung, bereits am Samstag wurde jenes für den oberen Bezirk entzündet. Allerorten waren teils Besucherrückgänge zu verbuchen – das unwirtliche Wetter mit matschigem Untergrund erwies sich nicht als förderlich.

Nach der Diskussion um die Zukunft des Funkens in Gerbertshaus (SZ vom 15. Februar) galt diesem natürlich besonderes Augenmerk. Am Funkenplatz begrüßte der Vorsitzende der Funkengemeinschaft Gerbertshaus-Lochbrücke, Robert Heitele, alle Besucher. Ein besonderer Willkommensgruß galt Bürgermeisterin Elisabeth Kugel. „Auch wenn das Wetter heute nicht ganz so erfreulich ist, ist es mir eine besondere Ehre, beim 50. Funkensonntag hier in Gerbertshaus dabei zu sein und mit Ihnen gemeinsam den großartigen Einsatz der Funkengemeinschaft über so viele Jahre hinweg zu feiern und zu würdigen“, sagte sie mit Blick auf den stattlichen Jubiläumsfunken.

Bei widrigen Wetterbedingungen mit Schneeregen und Kälte war er errichtet worden. „Ich danke allen Beteiligten, die bei der immer schwieriger werdenden Materialsammlung, dem Aufbau des Funkens und den Wachdiensten geholfen haben, allen voran den Mitgliedern der Funkengemeinschaft Gerbertshaus-Lochbrücke, aber auch dem Spielmannszug der Feuerwehr und der Musikkapelle Kehlen für die musikalische Begleitung, ebenso allen Helferinnen und Helfern, die für das leibliche Wohl der Gäste sorgen“, sagte die Bürgermeisterin und freute sich über die große Besucherschar, die trotz Kälte auf teilweise matschigem Gelände gekommen war.

„Umso mehr bedauere ich, dass aufgrund des Neubaus der Südumfahrung Kehlen ein Funkenabbrennen an diesem Standort in Zukunft nicht mehr möglich sein wird, da der Abstand zur neuen K 7725 dann zu gering ist“, so Elisabeth Kugel. Leider verfüge die Gemeinde über kein alternatives Gelände, das für den Funken geeignet wäre, erklärte sie und verband damit die Hoffnung auf private Mitstreiter, dass es weiterhin gelingen wird, dieses wertvolle Brauchtum in Gerbertshaus oder Lochbrücke fortzuführen.

Dank galt den Verantwortlichen und Mitgliedern der Funkengemeinschaft, die sich mit „Leib und Seele“ und viel „Herzblut“ einbringen, für „ihr feuriges und treues Engagement zur Pflege dieses schönen Brauchtums“. Als Geschenk der Gemeinde zum Jubiläum gab es einen Scheck.

Den Funkenspruch sprach – ganz oben auf der Leiter stehend – der zweite Vorsitzende der Funkengemeinschaft, Reinhold Ruf. Mit „Buschele und Stroh – Fuirio“ gab Heitele das Kommando zum Anzünden – und schon bald stand das große Bauwerk lichterloh in Flammen.

Und nun? „Wir warten jetzt erst mal ab“, blickte Robert Heitele am Montag auf SZ-Anfrage voraus. Nächste Fixpunkte sind der Hock am 1. Mai, bei dem die Funkengemeinschaft vor dem Schuppen in Gerbertshaus bewirtet, und die Hauptversammlung im Herbst. Spätestens dann dürfte Klarheit herrschen.

So sah es andernorts aus:

„Es war eine tolle Veranstaltung“, sagt Tina Rottmann als Schriftführerin der Funkengemeinschaft Liebenau. Trotz widrigem Wetter sei der 27. Funken am Samstag „wunderbar abgebrannt“. Allerdings war auch auf dem Funkenplatz in der Stiftung Liebenau zu bemerken, dass es weniger Zuschauer waren als in den Vorjahren.

Ähnlich das Resümee bei Hansjörg Rixner für den Funkenring Meckenbeuren: Anfangs sei es ein wenig „zäh“ gewesen, den Funken in Gang zu bringen. Doch natürlich gelang dies, und auch für die Hexe an der Spitze gab es kein Entrinnen. Aber auch die Veranstaltung auf dem erhöhten Staudamm nahe dem Floriansweiher litt unter dem Wetter: „Etwas weniger Leute als sonst“ seien es gewesen, so Rixners Eindruck, was bei den Funkengesellen die Vorfreude auf die 47. Auflage im Jahr 2019 aber nicht trübt.

Mit einem Lampionumzug für Kinder war der Brochenzeller Funken verknüpft. „Die Stimmung war gut“, diese Aussage von Elmar Brielmayer dürfte sich sowohl darauf als auch auf das 25-köpfige Funkengesellenteam um Funkenbaumeister Max Traub beziehen.

Und dies, obwohl der Aufbau des Funkens am Samstag natürlich unter Regen und Matsch gelitten hatte. Dennoch kamen am Sonntagabend an die 300 Besucher, um das Abbrennen des zwölf Meter hohen Funkens zu bestaunen. „Es macht jedes Jahr wieder Spaß“, resümiert Elmar Brielmayer, sodass eine Neuauflage 2019 bereits beschlossene Sache ist.