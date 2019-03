Erwachsene drücken die Musikschulbank

Keine Zeit, zu alt, zu teuer – die Gründe, warum es mit der vermeintlichen Musikerkarriere nicht geklappt hat, sind vielfältig. Doch all diese (vorgeschobenen) Argumente gelten nicht, wenn es um den neuen Schnupperkurs für Erwachsene an der Musikschule Meckenbeuren geht, ein Gemeinschaftsprojekt der vier Musikvereine aus Brochenzell, Ettenkirch, Kehlen und Meckenbeuren.

Im April startet der Kurs für Wiedereinsteiger, blutige Anfänger und spontan Entschlossene, die unverbindlich ein Instrument ausprobieren möchten. Ausprobiert werden können Holz- oder Blechblasinstrumente. „Die Resonanz auf den Kurs war bislang immer sehr gut. Es melden sich viele an, nicht alle bleiben dabei. Die Leute können ohne Druck, ohne vertragliche Bindung für einen überschaubaren Zeitraum ein Instrument ausprobieren,“ informiert Musikschulleiter Jörg Scheide.

Was aus solch einem Schnupperkurs Tolles entstehen kann, zeigt sich bei einem Besuch in der Musikschule Meckenbeuren. Hier probt jeden Dienstagabend unter der Leitung von Jörg Scheide das Ensemble „Just Sax and Friends“, das aus dem ersten Schnupperkurs 2015 hervorgegangen ist und mittlerweile mit Teilnehmern des Kurses 2017 gewachsen ist. Erste Bühnenerfahrung haben sie bereits bei Auftritten beim Herbstmarkt oder dem Frühstückstreff gesammelt. Gerade üben sie für das Muttertagskonzert am 12. Mai im evangelischen Gemeindehaus. Viele der ehemaligen Schnupperkursteilnehmer sind Wiedereinsteiger.

Als Kind oder Jugendlicher haben sie, häufig mit elterlichem Druck, angefangen, ein Instrument zu spielen. „Irgendwann hatte ich einfach keinen Bock mehr. Das war einfach uncool als Jugendliche,“ erzählt Corinna König, die einst Orgel spielte. Jahrelang pausierte sie. Doch während des Fernstudiums mit Mitte 30 suchte und fand sie einen Ausgleich in der Musik. Allerdings sollte es dieses Mal ein Instrument sein, „das man mit anderen gemeinsam spielen kann“. Über den Schnupperkurs landete sie schließlich bei der Klarinette, die sie nun mit Begeisterung spielt. Auch Marina Duc hatte als Kind Orgel gespielt. „Das wollte ich eigentlich nie. Mit 15 hatte ich dann überhaupt keine Lust mehr auf Musik,“ berichtet Duc. Kein Wunder, denn ihr Trauminstrument war und ist das Saxofon. 2015 begann sie im Schnupperkurs – seitdem spielt sie mit Leib und Seele ihr Altsaxofon. Vergessen sind die Worte des Häfler Musiklehrers, der ihr einst empfahl, zunächst Klarinette zu erlernen, bevor sie sich an das Saxofon wage. „Das war hier kein Thema. Hier macht jeder, auf was er Lust hat,“ schwärmt Duc.

Als absolut blutige Anfängerin outet sich Annette Mayer, die über keinerlei Erfahrung mit Instrumenten und Noten verfügte. „Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich wollte immer schon Saxofon spielen, habe mich früher aber irgendwie nicht getraut,“ gesteht Annette Mayer.