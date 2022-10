Erstmals eine Jugendreferentin für die Kirchengemeinde

Diakonin Rebecca Brekle ist am Sonntag, 2. Oktober, von Pfarrer Peter Steinle in ihr neues Amt als Jugendreferentin der Evangelischen Kirchengemeinde Meckenbeuren eingesetzt worden, wie das Pfarramt mitteilt. Die 28-Jährige sei die erste fest angestellte Jugendreferentin in der Geschichte der Kirchengemeinde. Im Rahmen des Familiengottesdienstes zum Erntedankfest legte sie ihr Amtsversprechen ab.

„Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben in der Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde“, erklärte Rebecca Brekle in ihrer Vorstellungsrede vor der Gemeinde. Mit einem 25-prozentigen Dienstauftrag wird sie in Meckenbeuren der Jugend- und Konfirmandenarbeit neue Impulse geben. Daneben wird sie in gleicher Funktion auch in Tettnang tätig sein, zudem hat sie einen Dienstauftrag für Religionsunterricht in Buch und Obereisenbach. Zuvor war sie als Jugendreferentin in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) tätig. „Wir freuen uns riesig, dass wir Rebecca Brekle gefunden haben“, bekannte Pfarrer Steinle: „Ein Kollege aus Winnenden hat uns gratuliert: Mit ihr hätten wir den Hauptpreis gewonnen!“ Beim Kinderbibelwochenende an den beiden ersten Oktobertagen sei Rebecca Brekle bereits motiviert und unkompliziert in ihren neuen Dienst gestartet.