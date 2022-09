Erstes Jugendturnier der Meckenbeurener Fußballgemeinschaft

Beim SV Kehlen ist an diesem Wochenende (Freitag bis Sonntag) das erste gemeinsame Jugendturnier des neuen Gemeinschaftsprojektes der drei Meckenbeurener Fußballvereine. Die Turnierorganisatoren Andy Hummel und Tom Bass haben laut Mitteilung für alle Altersklassen Turniere eingeplant. Im Blickpunkt stehen vor allem die älteren Jahrgänge.

Die A-Jugend der Union-MBK aus der Regionenstaffel spielt am Samstag (ab 14 Uhr) gegen den Ligakonkurrenten TSG Ailingen und dem FV Biberach aus der Landesstaffel. In der B-Jugend (Freitag ab 14 Uhr) sind unter den zwölf Teilnehmern etwa der FV Ravensburg, der SC Pfullendorf, der SV Weingarten sowie der VfB Friedrichshafen. In der C-Jugend (Sa., 9.30 Uhr) sind im Feld der zehn Teilnehmer unter anderem der FC Wangen, der VfB Friedrichshafen sowie der FV Biberach die Gegner der beiden Mannschaften der SGM Union-MBK. Am Sonntag um 9 Uhr und um 9.30 Uhr sind zudem zwei Einlagespiele der F- und E-Juniorinnen gegen die PSG Friedrichshafen. Ab 13.30 Uhr spielt am Sonntag noch die D-Jugend.