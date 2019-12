Erster Preis für Karina Gut aus Meckenbeuren

Rund ums Thema Müll, seine Entsorgung, Trennung und Vermeidung haben sich zwei Wettbewerbe des Abfallwirtschaftsamtes im Landratsamt gedreht. Nun sind die Gewinnerinnen und Gewinner ausgezeichnet worden.

„Fisch am Strand von Irland“ heißt das Foto, mit dem Karina Gut aus Meckenbeuren den ersten Preis erzielt und dafür einen Häfler Einkaufsgutschein im Wert von 150 Euro erhalten hat. Es zeigt einen überdimensional großen Fisch aus Draht, der als Mülleimer für Kunststoffabfälle genutzt wird. „Bei dem Foto war sich die Jury gleich einig, dass es Platz eins verdient“, sagte der Leiter des Abfallwirtschaftsamtes, Stefan Stoeßel, in seiner kurzen Ansprache. Auf Platz zwei – ein Amazon-Warengutschein im Wert von 100 Euro – wurde das Bild „Basketballkorb“ von Simone Riegger aus Deggenhausertal gewählt. Das Besondere an dem Mülleimer, den sie an der Oberschwabenhalle in Ravensburg fotografiert hat: Es hängt ein Basketballkorb darüber, der zum Mülleinwurf animieren soll. Platz drei – ein VHS-Gutschein im Wert von 50 Euro – ging an Markus Bergmann aus Markdorf, der in der Serengeti-Wüste einen Container mit Einwegflaschen entdeckt hat.

Alle rund 50 Teilnehmer bekamen den Familienkalender 2020 des Abfallwirtschaftsamtes, den 13 Kinder aus dem Bodenseekreis mit selbstgemalten Bildern zum Thema Müllentsorgung, Mülltrennung sowie Müllvermeidung gestaltet haben. Als Preis stand für die Jungen und Mädchen ein Gutschein fürs Ravensburger Spieleland oder für den Kletterpark Immenstaad zur Auswahl.

Der Familienplaner kann – so lange der Vorrat reicht – zum Preis von fünf Euro an der Infoplus im Eingangsbereich des Landratsamt-Hauptgebäudes in der Glärnischstraße 1-3 erworben werden. Die Einnahmen werden an die Kinderstiftung Bodensee gespendet.