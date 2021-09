Erster Feierabendhock des Musikvereins Brochenzell

Der erste Brochenzeller Feierabendhock unterhält am Freitag, 10. September, mit den Klassikern aus dem Sommerprogramm für eine gute Stunde auf dem Schützenplatz in Brochenzell. Beginn ist um 18 hr. Anschließend wird Meckis Hausband für Stimmung sorgen. Bei Regen muss das Platzkonzert leider ausfallen. Auf dem kompletten Gelände, außer am Sitzplatz, gilt die Maskenpflicht. Außerdem muss die 3G Regel eingehalten werden, nur getestete, genesene oder geimpfte Personen dürfen also am Feierabendhock teilnehmen.