Erster Blick fällt auf das „Wohnen in der Bank“

Die erste öffentliche Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (TA) im Jahr 2019 steht am Mittwoch, 16. Januar, um 16 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses auf dem Programm. Der Bericht der Vorsitzenden Elisabeth Kugel macht dabei den Anfang. Ihm folgt ein Bauantrag aus dem Angerweg in Siglishofen auf Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage. „Wohnen in der Bank“ ist ein Antrag für die Hügelstraße in Kehlen betitelt, das auf Umbau und Nutzungsänderung abzielt.

Aus Eichelen kommen zwei Gesuche: zum einen auf Befreiung für die Errichtung eines Metallzaunes, zum anderen als Voranfrage, ob die Aufstockung eines Wohnhauses und die Errichtung einer Doppelgarage hier denkbar sind.

Nicht zum ersten Mal geht es danach um einen Antrag aus Buch: In der Hauptstraße ist an die Errichtung eines Fünf-Familienhauses mit Fahrrad- und Müllunterstand gedacht.

Nochmals mit „Abweichung/Ausnahme/Befreiung“ hat es der TA zu tun, wenn der Blick nach Straßäcker und dabei hin zur Überschreitung der Grundflächenzahl für die Errichtung eines nicht überdachten Pools schweift.

Der Neubau eines Montageturms ist aus der Dieselstraße in dem Gewerbegebiet Meckenbeuren beantragt.

Das achte und letzte Baugesuch an diesem Sitzungstag hat den Abbruch einer Garage zum Inhalt. An ihre Stelle soll der Neubau eines Parkplatzes treten, der auf insgesamt 120 Stellplätze ausgelegt ist. Des Weiteren vorgesehen: eine Überdachung für Fahrräder, Roller und für fünf Autostellplätze sowie der Bau einer Lagerbox.