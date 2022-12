Erste Weihnachtsmusik seit zwei Jahren: Chöre, Akkordeons und Saxophone erklingen in Meckenbeuren zum Konzert

Festlich erleuchtet ist die Pfarrkirche St. Maria am zweiten Weihnachtstag gewesen. Kerzen brannten auf dem Altar und dahinter am geschmückten Christbaum, als nach zweijähriger Corona-Zwangspause endlich wieder die vertraute Weihnachtsmusik erklang. Zum 39. Mal hat die katholische Kirchengemeinde St. Maria mit Kirchenchor und Da-Capo-Chor unter der Leitung von Gabi Ilg zu diesem Konzert am späten Nachmittag eingeladen.

Mitgewirkt haben das Akkordeon-Orchester Meckenbeuren, das Saxophon-Quartett Saxophonics unter der Leitung von Musikschullehrer Richard Nickel, Organistin Margret Baumann und Harfenistin Helena Müller. „Wo Menschen sich verbinden, da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns“, hat Pfarrer Scherer die Weihnachtszeit überschrieben – in diesem Sinne öffnete das stimmungsvolle Miteinander von Sängerinnen, Sängern und Musizierenden Herzen und Ohren für die Weihnachtsfreude, von der Pfarrer Scherer eingangs sprach: „Es ist einfach was Schönes in diesem Jahr, dass wir uns an Weihnachten wieder begegnen dürfen.“

Akkordeon-Orchester macht den Auftakt

Zum Auftakt füllte das Akkordeon-Orchester von der Empore aus den Kirchenraum mit vollem Klang. Freudig erklangen Gian Piero Reverberis eingängige „Sinfonia per un Addio“ und Pavel Staneks feierlich-symphonisches „Amen“. Fröhlich und lebhaft, mit gepflegtem mehrstimmigem Chorklang führte darauf der „Da Capo Chor“ zur Weihnachtsfreude, mit dem „Song of Christmas“ wie mit dem dynamischen „Carol of the Bells“, dessen helles „Ding dong“ mal vom E-Piano, mal von den Sängerinnen kam, denen die Männer tiefen Glockenklang folgen ließen.

Schön war, dass die natürlichen Stimmen ohne Mikrofonverstärkung zu genießen waren, schön auch, dass kein Zwischenapplaus den Ablauf störte. Waren die Lieder von „Da capo“ weniger bekannt, waren es die Songs, die das Saxophon-Quartett flott anstimmte, umso mehr. Sie evozierten den Zauber des „Winter Wonderlands“, fanden ihren Song auf die Liebe beim „Lion King“ und ließen zuletzt mit „Rudolph, the red nosed Reindeer“ die Füße wippen, dass die Kleine in der ersten Reihe am liebsten getanzt hätte.

So viele Spenden kommen am Ende zusammen

Stiller wurde es wieder mit den stimmungsvollen Klängen, die Helena Müller ihrer Harfe entlockte. An irische Segenslieder erinnerte der irische Walzer, schlicht und besinnlich war ihre „Hoffnungshymne“. Da Trompeter Philipp Thiel krankheitshalber ausfiel, spielte Saxophonist Richard Nickel kurzfristig mit Margret Baumann an der Orgel Variationen zu „Stille Nacht“ und „In Bethlehem geboren“.

Besonderheiten brachte auch der Kirchenchor mit. Vom beschwingten Weihnachtslied „Ihr Hirta, gebet Acht“ der Sathmarer Schwaben, einer deutschsprachigen Minderheit in Rumänien, ging es weiter zu Christian Lahusens „Wisst ihr noch, wie es geschehen“ und zur „Weihnachtspastorale“ nach Arcangelo Corelli, die in den Satz „O freudenreiche Nacht, in der das Licht geboren“, mündete.

„Einfach danke“, sagte Pfarrer Scherer sichtlich bewegt und zitierte Rolf Krenzers Weihnachtslied: „Da hat der Himmel die Erde geküsst.“ Mit einem vielstimmigen „O du fröhliche“ von Kirchenchor, Da Capo-Chor und den begeisterten Zuhörern ging ein freudiges Kirchenkonzert zu Ende. Nach dem Verstummen der Kirchenglocken brauste der Beifall.

Gebeten wurde um Spenden für die Pater-Berno-Stiftung und deren Arbeit in Temeswar (Rumänien) und für die Integrationsarbeit der Gemeinde Meckenbeuren. Sie erbrachten eine Summe von 1170 Euro.