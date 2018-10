Gleich zwei Veranstaltungen hat Musikpädagogin und -therapeutin Barbara Horneffer am Montag in der Bücherei angeboten. Im Rahmen der Frederick-Tage hat sie das Märchen der Gebrüder Grimm „Der Trommler“ als Klanggeschichte erzählt. Für die kleinen Kinder von drei bis vier Jahren erzählte sie die Geschichte frei und zeigte die Bilder dazu. Bei der zweiten Veranstaltung für Kinder ab fünf Jahren las Horneffer verschiedene Textpassagen vor, zeigte die Bilder dazu und die Jungen und Mädchen hörten gespannt und aufmerksam zu.

Die Geschichte vom Trommler

Damit die Kinder das Märchen vom Trommler mit allen Sinnen erleben konnten, hatte Horneffer einige ausgewählte Gegenstände dabei wie ein weißes Tuch, einen Hammer, einen Hut, einen Sattel, eine Axt, Holzscheite und natürlich eine Trommel. Alle Materialien kommen auch in dem Märchen vor: „Eines Abends ging ein junger Trommler ganz allein auf dem Feld und kam an einen See, da sah er an dem Ufer drei Stückchen weiße Leinewand liegen“, las Horneffer den Kindern vor. „,Was für feines Leinen’, sprach er und steckte eins davon in die Tasche. Er ging heim, dachte nicht weiter an seinen Fund und legte sich zu Bett. Als er eben einschlafen wollte, war es ihm, als nenne jemand seinen Namen. Er horchte und vernahm eine leise Stimme, die ihm zurief: 'Trommler, Trommler, wach auf!’ Er konnte, da es finstere Nacht war, niemanden sehen, aber es kam ihm vor, als schwebte eine Gestalt vor seinem Bett auf und ab. ,Was willst du?’, fragte er. ,Gib mir mein Hemdchen zurück’, antwortete die Stimme, ,das du mir gestern Abend am See weggenommen hast.’ ,Du sollst es wiederhaben’, sprach der Trommler, ,wenn du mir sagst, wer du bist.’ - ,Ach’, erwiderte die Stimme, ,ich bin die Tochter eines mächtigen Königs, aber ich bin in die Gewalt einer Hexe geraten und bin auf den Glasberg gebannt’. Was meint ihr was passiert ist?“, fragte Barbara Horneffer die Kinder.

Nachdem die Jungen und Mädchen ihre verschiedenen Fantasien für ein Märchenende preisgegeben hatten, las Barbara Horneffer weiter und zeigte die Bilder bis zum Schluss, als der Trommler und die Königstochter Hochzeit feierten. „Nun dürft ihr die Geschichte selber nachspielen“, sagte die Musikpädagogin und gab den Kindern die verschiedenen Gegenstände in die Hand, und schon kamen auch Geräusche zum Klingen und die Kinder hatten ihren Spaß dabei. Natürlich gehörte zum Schluss auch eine Trommel dazu, die die Kinder selber basteln und mit nach Hause nehmen durften.