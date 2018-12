Erst im Auto, dann zu Fuß: Mann flüchtet vor Polizei

Ein unbekannter Fahrer eines Mazda ist in der Nacht zum Montag gegen 2.45 Uhr auf der Seestraße in Richtung Meckenbeuren unterwegs gewesen. Als er einen nachfolgenden Streifenwagen bemerkte, beschleunigte der Autofahrer sein Fahrzeug sehr stark. Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit fuhr er geradeaus über den Kreisverkehr Lochbrücke, kam im Anschluss nach rechts von der Straße ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und kam in der angrenzenden Obstplantage zum Stehen, teilt die Polizei mit. Der Autofahrer flüchtete zu Fuß weiter und konnte unerkannt entkommen. Eine anschließende Fahndung verlief erfolglos. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 10 000 Euro belaufen, schätzt die Polizei. Die Ermittlungen nach dem Fahrzeugführer dauern an.