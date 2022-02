Ein Unbekannter hat – vermutlich mit einem Lastwagen, wie die Polizei schreibt – in der vergangenen Woche zwischen Montag und Freitag in einer Hofzufahrt in der Ravensburger Straße im Bereich des Meckenbeurer Ortsausganges in Richtung Ravensburg die Dachrinne eines Gebäudes beschädigt. Trotz des Sachschadens in Höhe von mehreren Hundert Euro fuhr der Verursacher einfach davon.