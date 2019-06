Erst braucht es einen Grundsatzbeschluss

Grundsätzliche Überlegungen, wie sich Meckenbeuren baulich entwickeln soll, kommen auf den Gemeinderat zu. Erwachsen sind sie aus dem Antrag, für einen Teilbereich eines Grundstücks in der Moosstraße in Reute einen Bebauungsplan aufzustellen. Inhaltlich hat das Gremium dazu keine Entscheidung getroffen – vielmehr herrschte die Ansicht, an diesem Abend keinen Grundsatzbeschluss zur Überplanung von Grundstücken Dritter zu fassen. Allerdings soll ein solcher ergehen: Die Gemeindeverwaltung ist beauftragt, ihn in Absprache mit den Fraktionen vorzubereiten.

Soweit knapp gefasst die Fakten. Zehn Aspekte hierzu:

Die Lage: Der konkrete Antrag bezog sich auf den 4200 Quadratmeter großen Teilbereich eines Grundstücks südlich der Moosstraße am Ortsrand von Reute. Im Anschluss an die Bebauung sind drei Häuser mit 26 bis 28 Wohnungen geplant.

Der baurechtliche Hintergrund: Das Grundstück wurde 2010 vom Landratsamt als Außenbereich eingestuft. Auf dieser Grundlage hätte ein klassisches Bebauungsplanverfahren mit einer Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) einherzugehen. Bislang ist das Gebiet als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen.

Die Fortführung des FNP sei der Antragstellerin, der WOBA Wohnbau Dr. Brauchle KG in Friedrichshafen, in den folgenden sieben Jahren vom Amtsvorgänger der jetzigen Bürgermeisterin mehrfach in Aussicht gestellt worden, bringt WOBA-Generalbevollmächtigter Horst Brauchle vor, den die SZ befragt hat.

Geändert hat sich nichts: Bis heute ist Meckenbeurens FNP aus dem Jahr 1999 in Kraft.

Das beschleunigte Verfahren: Kurz 13b. Dieser Paragraf im Baugesetzbuch ermöglicht es noch bis Jahresende, die Aufstellung eines Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren zu beschließen, wenn er weniger als 10 000 Quadratmeter umfasst und an bebaute Ortsteile anschließt. Dann kann die Überplanung auch ohne Darstellung im Flächennutzungsplan erfolgen.

Ob der „13b“ verlängert wird, ist gerade (Bundes)Thema. Auch so aber ist seine Anwendung möglich, wenn der Satzungsbeschluss vor Jahresende 2021 gefasst wird.

Die aktuelle Vorgeschichte: Bis 2010 reichen die Bemühungen zurück, am südöstlichen Rand hin nach Tettnang eine bauliche Abrundung zu schaffen. Im November 2010 erging die erste Anfrage der WOBA.

Neue Hoffnung entfachte dann im Februar 2019 ein Treffen mit Bürgermeisterin Elisabeth Kugel. Wie ihr Amtsvorgänger habe sie sich grundsätzlich positiv zum Vorhaben geäußert, so schildert es Horst Brauchle. Insbesondere dann, wenn das erste Haus aus Richtung Tettnang gesehen auf zwei Vollgeschosse reduziert, eine Tiefgarage erstellt und der Aspekt des sozialen Wohnungsbaus berücksichtigt werde. Allen drei Forderungen sei die WOBA nachgekommen, sagt Brauchle – und dies, so der Bauwillige weiter, obwohl sie als private Bauträgerin keine Förderung erhalte, wenn sie Sozialwohnungen (als Eigentumswohnungen) errichtet.

Der soziale Wohnungsbau: Brauchles Angebot bezog sich darauf, fünf Eigentumswohnungen einer Sozialbindung zu unterwerfen (gleichsam 18 bis 19 Prozent). Sie sollten für eine Bindezeit von zehn Jahren ausschließlich an Interessenten mit Mietberechtigungsschein vergeben werden.

Was die Verwaltung in der Ratssitzung grundsätzlich positiv sah. Zugleich aber regte sie an drei Punkten Nachbesserungen an: bei der Dauer der Bindung (gewünscht: 20 Jahre), beim Anteil der Wohnungen (Frage der Berechnungsgrundlage) und bei der Mietobergrenze. Bei ihr ist es das Ziel der Gemeinde, sie an die ortsübliche Miete zu koppeln.

Horst Brauchle seinerseits weist auf gravierende wirtschaftliche Folgen für das gewinnorientiert arbeitende Unternehmen hin. Drei Aspekte nennt er: 1. Die Sozialwohnungen seien – wenn überhaupt – aufgrund ihrer Mietpreisbindung nur zu reduzierten Preisen zu verkaufen. 2. Sollten sie während der Bindungszeit nicht veräußert werden können, bedeute dies zwangsläufig eine erhebliche Kapitalbindung für die WOBA. 3. Gespräche mit potentiellen Wohnungskäufern hätten ergeben, dass bei allem sozialen Verständnis Vorbehalte bestünden, sich in einer neuen Wohnanlage einzukaufen, in deren Nachbarschaft sich Sozialwohnungen befinden.

Grundsatz versus Einzelfall: Da abzusehen ist, dass weitere Grundstücke Dritter (also nicht in Gemeindehand befindlich) zu überplanen sind, steht im Raum, verbindliche Rahmenbedingungen festzulegen – statt jedes Mal im Einzelfall zu entscheiden. Ein Bebauungsplanverfahren ist dann immer noch notwendig.

Bei den Anforderungen, die die Gemeinde erhebt, soll der Blick in umliegende größere Städte helfen – konkret: Wie sehen die Vorgaben zu Bindungsfrist und prozentualem Anteil in Friedrichshafen, Konstanz oder Ravensburg aus? Solche Regelungen lassen sich in städtebaulichen Verträgen treffen.

Grundstücke Dritter: Wie mit Anträgen Dritter umgegangen werden soll, diese Frage rückte Josef Sauter (CDU) im Rat in den Fokus. Dazu geäußert hatte sich das Gremium bei der Prioritätenliste der Bauleitplanverfahren: „Sofern aus Gründen der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung, Grundstücke Dritter überplant werden sollen, ist Voraussetzung die Mittelbereitstellung für die Planung und Durchführung der Maßnahme im Haushaltsplan oder die durch Vertrag und Bürgschaft gesicherte Übernahme der Kosten der Bauleitplanung (..), des naturschutzrechtlichen Ausgleichs (...) und die anteiligen Erschließungskosten.“

Die Diskussion im Rat: Für einen Grundsatzbeschluss plädierte Peter Banholzer (Freie Wähler), um den Ruch des „Kuhhandels“ nicht aufkommen zu lassen, sondern als Gemeinde „planbar für potenzielle Bauherren“ dazustehen.

„Das müssen wir auf unsere Kappe nehmen“, blickte Eugen Lehle (Freie Wähler) darauf zurück, „dass wir keine Fortsetzung des Flächennutzungsplans auf die Reihe bekommen haben“. Dem setzte Bürgermeister-Stellvertreter Karl Gälle (CDU) die Möglichkeiten entgegen, die Paragraf 13b biete.

Gegen Vorhaben, die sich an 13b orientieren, sprach sich die BUS-Fraktion aus. Katja Fleschhut kritisierte am beschleunigten Verfahren, dass Umweltprüfung und Ausgleichsmaßnahmen bei ihm ausgehebelt seien.

Michael Keckeisen (CDU) wandte sich gegen generelle Vorgaben: Gehe es um eine sinnvolle Quartiersplanung, „dürfen wir einen Grundsatzbeschluss gar nie fällen“.

„Was wollen wir eigentlich?“ fragte Christof Hartmann. „Wir haben zu wenig Wohnungen“, lautete der Ansatzpunkt für den Fraktionschef der Freien Wähler. Nun hätten sich an dieser Stelle mit einstigem Eigentümer und Bauherrn „zwei gefunden“. Wenn die Modalitäten Eingang finden, stimme er dem Projekt zu, so Hartmann.

In die gleiche Kerbe hieb Hubert Bernhard. Es tue weh, wenn gute Freunde in Nachbargemeinden ziehen, so der CDU-Rat, „weil wir relativ wenig tun“. Konkret: Die Planung an dieser Stelle sei als Abrundung gut. Die Voraussetzung für ihn: dass der Vertrag erfüllt sei.

„Wohnraum schaffen um des Wohnraum willens“ im Außenbereich – dem konnte sich Ingrid Sauter (SPD) nicht anschließen. Auch sie wandte sich gegen 13b-Lösungen und erhoffte sich eine „klare Linie“ durch einen Grundsatzbeschluss.

Und nun? Ist die Gemeindeverwaltung beauftragt, einen solchen vorzubereiten. Allerdings kann sie das nur, wenn die Fraktionen ihren politischen Willen zu den Eckpunkten eines solchen städtebaulichen Vertrags bekundet haben – etwa wie hoch der Anteil der sozialgebundenen Wohnungen sein soll.

Die Sicht des Bauwilligen: Dass keine Entscheidung zu dem Antrag, sondern ein Grundsatzbeschluss erfolgen soll, der sich an großen Kreisstädten mit besonderem Siedlungsdruck orientiert und der dann aber aufs dörflich geprägte Reute Anwendung finden soll, das ist für Horst Brauchle eine herbe Enttäuschung.

In der „großen Politik“ werde von allen Parteien gefordert, Wohnraum zu schaffen bis hin zur Forderung, ungenutztes Bauland zu enteignen. Bei der Umsetzung vor Ort gebe es jedoch Hindernisse, die ihn seit neun Jahren beschäftigen, so Brauchle.

„Wir kommen nicht weiter, obwohl unsere Planung allseits gefällt, wir die Forderung nach Sozialwohnungen erfüllen und der Gesetzgeber mit Paragraph 13b ein beschleunigtes Verfahren für solche Ortsrandbebauungen geschaffen hat“ – das sei schon frustrierend, fasst Brauchle den Stand aus seiner Sicht zusammen. Trotzdem hofft die WOBA weiterhin auf einen baldigen Durchbruch im Einvernehmen mit der Gemeinde. „Wie können wir den so dringend gebrauchten Wohnraum schaffen?“ - wenn diese Frage Priorität hat, dann sollte dies gelingen, so die Hoffnung von Horst Brauchle.