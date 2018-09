Erfreulich: Am Flughafen ist nur noch eine Fläche frei

Ein klein wenig Detektivarbeit hat es bedurft, um in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) herauszufinden, dass sich im Gewerbegebiet Flughafen die fünfte Fläche der Bebauung nähert. Ein dementsprechender Antrag hatte auf „Neubau Gewerbebau mit Verwaltung und Hallenbereich“ in der Käthe-Paulus-Straße in Lochbrücke gelautet. Zu finden war er auf Blatt 2 der tagesaktuell ausliegenden Unterlagen unter „Kenntnisgabeverfahren“.

Da für ihn keine Einvernehmensentscheidung der Gemeinde vonnöten ist, wurde er in der TA-Sitzung nicht erwähnt. Wie Hauptamtsleiterin Kathrin Schütz auf Anfrage der SZ mitteilt, war für das Vorhaben keine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans erforderlich. Für den Ausschuss gab es daher per se keine Entscheidungsmöglichkeit und -notwendigkeit.

Damit ist nun auch jene Fläche vom Markt, die zwischen der im Bau befindlichen Autowerkstatt Ludescher und dem Parkplatzbereich liegt. Letzteren hat die Gemeinde ja 2017 an den Flughafen Friedrichshafen verpachtet.

Wie die Hauptamtsleiterin erklärt, sind sieben der acht Grundstücke im Gewerbegebiet verkauft. Neben dem jüngsten Baugesuch hatten bereits die Firmen Maucher (Formenbau und Kunststofftechnik), Baumhauer Outdoorsport und Orthopädieschuhtechnik Peter Schulz, Medientechnik Bellgardt sowie die Autowerkstatt Ludescher Anträge bewilligt bekommen und die Flächen bebaut (oder sind gerade dabei). Zudem sind zwei Grundstücke veräußert, für die bislang noch keine Baugesuche vorliegen. Es handelt sich dabei um das Areal im Anschluss an das Retentionsbecken sowie um die Fläche südlich des Wendehammers (in Nachbarschaft zu Maucher und zum Umspannwerk).

Auf dem Markt ist nurmehr eine 8100 Quadratmeter große Fläche, die sich nördlich an die Autowerkstatt anschließt. Die Gemeinde versucht sie „als Ganzes zu verkaufen“, wie Kathrin Schütz bestätigt – wenn möglich an ein Unternehmen, das auch die ganze Fläche für sich nutzen und nicht unterteilen will.

Kerndaten zum Gewerbegebiet:

Größe: 5,8 Hektar (zuvor Wiese)

Lage: zwischen Seewald, Bahngleis/Flughafen, Bundesstraße B 30 und dem Ortsrand von Gerbertshaus

postalische Adresse: Käthe-Paulus-Straße, Lochbrücke

erste Planungen: 2011

Beschluss Bebauungsplan: Juli 2015

erster Grundstücksverkauf: Herbst 2015 an die Firma Maucher

Erschließung: ab Oktober 2015

Status: Bereits angesiedelt ist die Firma Maucher, der im Frühjahr 2018 das Unternehmen Sport Schmidt aus Friedrichshafen folgte, das die Ansiedlung zum Namenswechsel hin zu „Baumhauer Outdoorsport“ nutzte. Im gleichen Gebäude ist auch Orthopädieschuhtechnik Peter Schulz beheimatet.

Mit dem Bau eines neuen Unternehmenssitzes hat im März die Firma Bellgardt Medientechnik begonnen, die aus Langenargen kommt.

Ebenfalls schon weit gediehen ist der Bau der Autowerkstatt mit Büro- und Sozialräumen. Bauherr ist hier die Autowerkstätte Ludescher GmbH aus der Pfingstweider Straße in Reute.