Energieagentur bietet Termine an

Seit August 2000 bietet die Gemeinde Meckenbeuren durch einen unabhängigen Energieberater eine monatliche Energieberatung für Bürger der Gemeinde an. Die Beratung kann persönlich im Rathaus oder telefonisch stattfinden. Sie ist für Bürger kostenfrei. Wer Interesse daran hat, kann mit der Energieagentur Bodenseekreis unter Telefon 07541 / 289 95 10 oder per E-Mail an info@energieagentur-bodenseekreis.de einen Termin vereinbaren. Die Anmeldung sollte mindestens am Tag vor der gewünschten Beratung erfolgen, teilt die Gemeinde Meckenbeuren mit.

In diesem Jahr sind am 17. FEbruar, 17. März, 28. April, 12. Mai, 30. Juni, 14. Juli, 29. September, 20. Oktober, 24. November und 15. Dezember Termine verfügbar, jeweils von 15 bis 17 Uhr. Die Termine und Kontaktdaten sind unter www.meckenbeuren.de/de/wirtschaft-infrastruktur/energie-umwelt/energieberatung zu finden.

Im Jahr 2007 hat die Energieagentur Bodenseekreis mit Sitz in Friedrichshafen ihren Beratungsbetrieb aufgenommen. Sie ist eine Niederlassung der Energieagentur Ravensburg. Im Januar 2008 wurde eine vertragliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Meckenbeuren und der Energieagentur unterzeichnet, welche die monatliche Energieberatung im Rathaus regelt. Daneben sieht die Vereinbarung vor, dass die Energieagentur die Gemeinde in energetischen Angelegenheiten bei kommunalen Liegenschaften berät.