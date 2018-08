„ Energie-Scouts“ suchen nach Einsparmöglichkeiten

Die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben hat 31 Auszubildende aus elf Unternehmen zu „Energie-Scouts“ qualifiziert. Die Azubis kommen neben Airbus Defense and Space Immenstaad auch vom Stadtwerk am See, von der ZF Friedrichshafen und der Winterhalter Gastronom GmbH Meckenbeuren. Die Azubis sollen in ihren Ausbildungsbetrieben dazu beitragen, Energieeinsparpotenziale zu erkennen, zu dokumentieren und Verbesserungen anzuregen. Foto: IHK/Photoart