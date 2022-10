Endlich wieder unterwegs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Corona freuten sich die Mitglieder des Kirchenchores St. Maria darauf, endlich wieder gemeinsam einen Ausflug genießen zu können. Am 24. September, morgens um 8 Uhr, traf man sich auf dem Bahnsteig, um gemeinsam mit dem Zug in Richtung Lindau aufzubrechen. Das Wetter war einfach ideal für eine Stadtbesichtigung: zwar bewölkt, jedoch von oben trocken.

Für 10 Uhr war ein Treffen mit der Lindauer Stadtführerin ausgemacht, die jedoch nicht, wie vermutet, aus Lindau sondern aus Meckenbeuren kam. Frau Erb hat sich bei unserer Kontaktaufnahme sehr gefreut und war auch sofort bereit, uns die schöne alte Inselstadt zu zeigen und über die historischen Gebäude zu berichten. Dabei haben wir sehr viel über die bewegte Historie der Stadt Lindau erfahren, die über die Jahrhunderte einmal Freie Stadt, mal Reichsstadt war, mal unter österreichischer Herrschaft stand oder von Napoleon dem Königreich Bayern zugesprochen worden ist.

Bei der Besichtigung haben wir unter anderem auch erfahren, dass alle Ereignisse des uns allen bekannten Romans vom „lieben Augustin“ historisch belegt sind, es die Person des „lieben Augustin“ selbst jedoch nie gegeben hat und vom Autor frei erfunden ist.

Abschluss des Stadtrundgangs war unser Kanon in der sehr schönen evangelischen Kirche St. Stephan. Nach der Stadtführung war im Restaurant Zum Alten Rathaus bereits für das Mittagessen für uns gedeckt. Danach blieb noch Zeit, die jeder nach eigenem Ermessen gestalten konnte. Viele nutzten diese für einen Bummel durch das ehemalige Gartenschaugelände, wo noch Einiges zu bewundern war.

Unter dem Motto „Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Schifffahrt die ist schön!“ ging der Ausflug auf der Graf Zeppelin langsam seinem Ende entgegen. Bei Kaffee und Kuchen genossen alle die Schifffahrt und jedes Anlegen an den Hafenstellen der kleinen Seeorte zwischen Lindau und Friedrichshafen wurde „fachmännisch“ beurteilt. Für so Manchen lag die letzte Schifffahrt auf dem Bodensee bereits fast 30 Jahre zurück!

Nach Verlassen des Schiffes in Friedrichshafen und einem kurzen Spaziergang entlang der Uferpromenade zum Stadtbahnhof traten wir die Rückfahrt nach Meckenbeuren an. In Meckenbeuren angekommen waren sich alle einig: Es war ein rundum stimmiger Tag. Ein großer Dank an die Organisatorin Margot Fischer-Reiser - 2023 gerne wieder.