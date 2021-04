Ende eines Pflegeheims: Neue Nutzung für den Amselhof in Straß

Verständnis für den Frust der Menschen über die aktuelle Corona-Politik äußert Mengens Bürgermeister Stefan Bubeck am Mittwoch in einem offenen Brief. Trotzdem stellt er sich darin weiter hinter die Maßnahmen, die zur Prävention und zur Eindämmung des Virus’ ergriffen wurden.

„Schimpfen Sie ruhig“, fordert der Bürgermeister die Mengener auf. „Denn die Situation ist zum... Schimpfen.“ Kein normaler Schulbetrieb für viele Kinder, in ihrer Existenz bedrohte Berufsgruppen, legale Urlaube auf Mallorca und Politiker, die ihr Amt ...