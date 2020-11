Ende der Zettelwirtschaft in Meckenbeurer Kitas

Seit dem 1. November informieren die Erzieher der kommunalen Kitas in Meckenbeuren die Eltern mit der Kita-Info-App. Diese soll den Eltern helfen, einen Überblick über Informationen aus der Kita zu behalten, teilt die Gemeidneverwaltung mit.

„So gehen keine Infos verloren oder werden aus Versehen gelöscht. Nachrichten und Termine erhalten die Eltern kostenlos und ohne lästige Werbung direkt auf ihr Smartphone“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Das von der Stay Informed GmbH (www.kita-info-app.de) mit Sitz in Merzhausen bei Freiburg entwickelte Kommunikationssystem ist bereits in mehr als 2500 Kindertageseinrichtungen im Einsatz – somit werden aktuell rund130 000 Eltern mit Hilfe der Kita-Info-App informiert. Die Kita-Leitungen sparen dadurch Papier, Druckerkosten und Zeit. „Damit profitieren vor allem auch die Kinder, da so mehr Zeit für die pädagogische Arbeit bleibt. Die Kosten für die Kita-Info-App amortisieren sich fast vollständig durch Materialeinsparungen“, schreibt die Gemeindeverwaltung.

Die Teams der Meckenbeurer Kitas freuen sich gemeinsam mit der Gemeinde Meckenbeuren als Träger über diese deutlichen Arbeitserleichterungen. Michael Denda, Leiter des Sachgebiets Bildung und Betreuung im Rathaus, der die Einführung federführend begleitet hat: „Es war uns ein großes Anliegen, dieses Projekt gemeinsam umzusetzen. Aufgrund der guten Kooperation mit den Kita-Leitungen und den Kollegen der IT konnten wir die Eltern Ende Oktober über die App informieren. Die Resonanz über die Einführung bei Erzieherinnen und Erziehern sowie Eltern war bisher sehr positiv. Ich hoffe sehr, dass dieser Service einige Erleichterung im Kita-Alltag verspricht, insbesondere vor dem Hintergrund, dass eine effiziente und gute Kommunikation zwischen Kita und Eltern in Pandemie-Zeiten besonders wichtig ist.“

Die App ersetze nicht das persönliche Gespräch zwischen Eltern und Erziehern das einen höheren Stellenwert habe, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Jedoch helfe die App den Eltern, besser und direkter informiert zu sein, wenn sie wissen wollen, was ihr Nachwuchs an Aktivitäten erlebt. Im Vergleich zu Facebook- und WhatsApp-Gruppen sei die Kita-Info-App dagegen datenschutzrechtlich absolut sicher und DSGVO-konform. Die Daten würden nicht kommerziell von Dritten genutzt und es würden keine persönlichen Handynummern preisgegeben, versichert die Gemeindeverwaltung. Termine können außerdem in den eigenen Smartphone-Kalender übernommen werden.

Der Service ist der Mitteilung zufolge kostenlos und stehe ab sofort zur Verfügung. Näheres erfahren die Eltern bei den Mitarbeitern in der jeweiligen Kita.