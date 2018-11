Elisabeth Stecker skizziert touristische „Erfolgsstory“

Um drei statt bisher zwei Jahre hat der Gemeinderat einhellig die Kooperationsvereinbarung mit der Firma „Reisen und mehr“ verlängert. Deren Inhaberin, Elisabeth Stecker, hatte zuvor eine überaus positive Bilanz gezogen, was den Tourismus in Meckenbeuren angeht. Zwei finanzielle Aspekte sind ab 2019 neu: Der Zuschuss der Gemeinde im Zuge der Kooperation wird von 42 000 auf 45 000 Euro im Jahr angehoben. Und: Bei den Haushaltsberatungen wird der Gemeinderat auch über 5000 Euro befinden, die als Budget für touristische Aktionen (wie das Hofladen-Hopping oder für geführte Wanderungen) gedacht sind.

Mit dem Reisebüro im Bahnhof hatte die Gemeinde seit Jahren zusammengearbeitet. Inhaberin ist seit Januar 2017 die Tourismusfachwirtin Elisabeth Stecker, in Nachfolge von Hermann Höflacher. „Reisen und mehr“ ist seither der Firmenname, unverändert werden Postfiliale und Ticketverkauf (Bahn) mitbetrieben.

„Alles in einem Haus, alles aus einer Hand“, unter diesem Motto und Ansatz zeigte Elisabeth Stecker auf, „was uns durch die letzten zwei Jahren begleitet hat“. Als „Erfolgsstory“ skizzierte sie diese Entwicklung, mit der der Weg „vom Dienstleister zu einem festen Treffpunkt“ einhergehe. Eine Zahl dazu: Allein 200 Postkunden schlagen täglich den Weg in den Bahnhof ein.

Nicht verschweigen wollte sie, dass es aufgrund der großen Nachfrage zu Warteschlangen kommen könne. Und dies, obwohl das Team in diesem Jahr bereits um zwei Mitarbeiter vergrößert wurde. Ab Januar kommt eine weitere Kraft hinzu.

Vier klassische Aufgaben des touristischen Marketings führte Elisabeth Stecker ins Feld - mit der Beratung der Gäste, Auskünften über touristische Angebote, Prospektversand und den Informationen über Mobilitätsangebote (wie Bus, Bahn, Schiff).

Eine enorme Umsatzentwicklung machte sie im Vergleich von 2018 zu 2017 im Ticketing für die Angebote von Bodensee-Schifffahrt (plus 53 Prozent), Katamaran, Bodensee-Erlebniskarte und Ravensburger Spieleland geltend – letzteres nahm um 23 Prozent auf 6656 Euro zu.

Eine „Wahnsinnszahl“ führte Elisabeth Stecker auch bei der Zahl der vermittelten Übernachtungen ins Feld -- deren 73 609 sind es in den ersten neun Monaten 2018 gewesen. Was als Dienstleistung „outgesourct“ worden sei – hin zu bodensee.de als neuem Partner, dem Trend der Onlinebuchungen folgend.

Zum Alltagsgeschäft sind in diesem Jahr zusätzliche Angebote hinzugekommen. So sei das Gastgeberverzeichnis zur Imagebroschüre umgestaltet und das Hofladen-Hopping ins Leben gerufen worden. Zudem erinnerte Stecker an den Willkommens-Bonus „Mehr Mecka“.

Vor allem auf das erste Hofladen-Hopping sei sie stolz. Trotz durchwachsenen Wetters seien Besucher begeistert gewesen von den Angeboten. Allerdings trug der Aufwand, der hinter dieser Premiere steckte, dazu bei, dass die Zahlen für die Tourist-Info 2018 stärker ins Negative glitten: Netto und kumuliert für Januar bis September wuchs das Minus von 770 Euro anno 2017 auf 6300 Euro in diesem Jahr (den Gemeindezuschuss bereits einberechnet).

Das beim Hofladen-Hopping spürbare Rieseninteresse an regionalen Produkten lässt Elisabeth Stecker nicht nur an eine Neuauflage 2019 denken, sondern auch an Betriebsführungen. Sie gehören ebenso zu den Vorhaben wie geführte Wanderungen. Das Portfolio im Tourismusbüro und Shop sollen eigene Bodensee- und Meckenbeuren-Postkarten und Wanderkarten erweitern.

Dieses spezifische Meckenbeurer „Gesicht“ zu schärfen, klang auch in Steckers Schlussworten durch. Was sich zum einen in dem Hinweis ausdrückte, wonach der Tourismus auf der Gemeinde-Homepage zu kurz komme. Zum anderen vermittelte sie: „Wir sind ein attraktiver Ferienort“, samt der Ansage: „Mecken-beuren, das ist mehr als eine Gemeinde zwischen den zwei Städten Friedrichshafen und Ravensburg.“

„Das Herzblut ist spürbar“: In seine Dankesworte schloss Jonathan Wolf (SPD) neben Elisabeth Stecker auch die geduldigen Mitarbeiter ein. „Der Erfolg ist da“, konstatierte Josef Sauter, wobei der CDU-Rat einen sinnvollen Nebeneffekt benannte: „Sie bringen viel Publikum in den Bahnhof.“ „Der persönliche Kontakt macht’s“, lautete die Zusammenfassung bei Anette Kramer (Freie Wähler), die darin das „i-Tüpfelchen“ sah.