Elektro Veeser aus Meckenbeuren spendet an die Tettnanger Tafel

Anstatt für Weihnachtsgeschenke für Kunden und Mitarbeiter hat sich das Beleuchtungshaus und Elektrofachgeschäft Elektro Veeser aus Meckenbeuren in diesem besonderen vergangenen Jahr für eine Spende an die Tettnanger Tafel entschieden, heißt es in der Pressemitteilung der Firma. Elektro-Veeser-Geschäftsführer Werner und Sabine Stibi übergaben den Spendenscheck in Höhe von 500 Euro in den Räumen des Tettnanger Tafel in der Kalchenstraße 9 in Tettnang an die Vorstandsmitglieder Klaus Nuber und Andrea Zwießler. „Herzlichen Dank, wir freuen uns wirklich sehr“, sagte Klaus Nuber. Denn auch in Krisenzeiten sei die Tettnanger Tafel auf Unterstützung angewiesen – finanziell und personell. „Wir sind immer auf der Suche nach ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die uns im Verkauf, in der Verwaltung oder in der Warenabholung unterstützen möchten“, so Nuber.

Interessierte können sich direkt per E-Mail an die Tettnanger Tafel wenden unter: