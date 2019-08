Einschulungsfeiern kommen näher

Die Sommerferien sind noch nicht vorüber, freilich stehen schon länger die Zeiten fest, zu denen an den Einrichtungen in der Gemeinde Meckenbeuren der Schulbetrieb wieder einsetzt. Als geschäftsführende Schulleiterin hat darüber Andrea Rist informiert. Zu diesen Zeiten wird begonnen:

Albrecht-Dürer-Grundschule Meckenbeuren: Klasse 2 bis 4: Mittwoch, 11. September, 8.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Pauluskirche (evangelische Kirche), anschließend Unterricht bis 12.10 Uhr. Klasse 1: Montag, 16. September, 9 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Kirche St. Maria, anschließend Einschulungsfeier in der Sporthalle

Bildungszentrum Meckenbeuren: Klasse 6 bis 10: Mittwoch, 11. September, 7.25 Uhr. Klasse 5: Freitag, 13. September, 7.45 Uhr Einschulungsfeier in der Mensa

Eduard-Mörike-Grundschule Liebenau/Langentrog: Klasse 2 bis 4: Mittwoch, 11. September, 8.30 bis 12.10 Uhr. Klasse 1: Montag, 16. September 9 Uhr ökumenischer Gottesdienst in Hegenberg, (Treffpunkt Kirche) anschließend Einschulungsfeier.

Eugen-Bolz-Grundschule Brochenzell: Klasse 2 bis 4: Mittwoch, 11. September, 8.30 Uhr gemeinsamer Beginn in der Aula 12.05 Uhr Unterrichtsende. Klasse 1: Freitag, 13. September, 9.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Jakobuskirche, 10 Uhr Einschulungsfeier in der Humpishalle.

Wilhelm-Schussen-Grundschule Kehlen Klasse 2 bis 4: Mittwoch, 11. September, 8.10 bis 11.40 Uhr. Klasse 1: Freitag, 13. September, 9.15 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Kirche St. Verena. 10 Uhr Einschulung in der Karl-Brugger-Halle.