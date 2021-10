Einschulung der neuen Fünftklässler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Mittwoch, 15.09.2021 war es soweit, unsere neuen drei 5. Klassen wurden zeitlich versetzt, auf dem Schulhof, von ihren Klassenlehrerinnen in Empfang genommen.

Zur Begrüßung erhielt jedes Kind eine Blume, die es mit ins Klassenzimmer nehmen durfte. Dort wurden alle Blumen in einer großen Vase gesammelt, sodass die Kinder anschaulich sehen konnten: Hier findet sich eine neue Gemeinschaft zusammen. Während die neuen SchülerInnen mit ihren Klassenlehrerinnen ihr Klassenzimmer erkundeten, wurden die Eltern vom Förderverein des Bildungszentrums mit Butterbrezeln bzw.Butterseelen und Kaffee im Eingangsbereich empfangen. Nachdem alle Eltern in der Mensa eingetroffen waren, begrüßte Frau Wiedmann die neuen Eltern herzlich an der Schule, auch der Förderverein und der Elternbeirat stellte sich vor.

Frau Wiedmann betonte, wie wertvoll und wichtig die vertrauensvolle Zusammenarbeit von Schule und Eltern ist und wünschte allen einen guten Start in diesen aufregenden neuen Lebensabschnitt.

Im Anschluss daran nutzten noch viele Eltern die Gelegenheit, in das Klassenzimmer ihres Kindes zu schauen, um zu sehen wo es sitzt und ob es gut angekommen ist.