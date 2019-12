Einladung zur Kirchenausstellung „Zwölf“ in St. Verena

Zur Kirchenausstellung „Zwölf“ laden die Kirchengemeinde St. Verena und das Landesdenkmalamt mit einem Gottesdienst am Sonntag, 15. Dezember, ab 9 Uhr ein. Anschließend gibt es eine Kirchenführung mit Rektor a.D. Alfred Speckle und ein Frühstück vom Kirchenchor im Gemeindehaus . „Gaudete in Domino semper – Freut euch im Herrn zu jeder Zeit“ heißt es am Sonntag in der St. Verena Kirche, „Noch einmal sage ich: Freut euch! Denn der Herr ist nahe“. Im Tagesgebet bitten alle an diesem dritten Adventssonntag darum, dass „Weihnachten ein Tag der Freude und der Zuversicht wird“. Eine Freude wird es für alle Interessierten außerdem sein, einen Blick auf die Wanderausstellung zu werfen und auf die Geschichte des Kirchenbaus hier und im ganzen Land, erklärt die Kirchengemeinde. In Kehlen weiß kaum jemand besser darüber Bescheid als Alfred Speckle, der schon in seinem kleinen Kirchenführer, die Kunstwerke der St. Verena-Kirche in den Blick nahm. So auch am Sonntag, wenn er alle Interessierten durch die Kirche führt. Es ist ihm wichtig, dass „die Menschen ihre Kirche näher kennen lernen, mit ihr vertraut werden, sie letztendlich akzeptieren, um in ihr Ruhe, Geborgenheit und Zuversicht zu finden“.