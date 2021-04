Eingeschlafen: 36-Jähriger rast ungebremst gegen Hausfassade

Mit schweren Verletzungen ist ein 36-jähriger Autofahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er am Donnerstagmorgen in der Hauptstraße von Meckenbeuren alleinbeteiligt verunfallte. Das teilt die Polizei mit. Der Mann war gegen 9 Uhr mit seinem Seat Ibiza in Richtung Friedrichshafen unterwegs und kam in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr zunächst mehrere Meter über eine Grünfläche hinweg, kollidierte mit einem Weidezaun und prallte ungebremst gegen eine Hausfassade. Der verletzte Mann konnte sich selbst aus seinem Wagen befreien. Der Wagen, der sich zwischen Haus und Böschung verkeilte, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Während am Wagen Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro entstand, kann dieser am Gebäude noch nicht beziffert werden. Da sich der Verdacht erhärtete, dass der Autofahrer während der Fahrt eingeschlafen war, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den 36-Jährigen ein.