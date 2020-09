Einen Anfang setzen mit Musizieren für die Seele

Das vergangene halbe Jahr sei in allen Bereichen geprägt gewesen von Einschränkungen, aber die Musik habe sich dennoch Bahn gebrochen wie mit Balkonkonzerten in Italien, Aktionen zum gemeinsamen Musizieren jeder in seiner Wohnung aber alle dasselbe Stück spielend, sagt Musikschulleiter Jörg Scheide. Musizieren sei auch wieder an der Meckenbeurer Musikschule möglich.

„Im Zuge der Lockerungen durch das Kultusministerium BW bewegen wir uns langsam zurück zur Normalität und dabei haben die Musik und das Musizieren einen festen Platz“, so Scheide.

Mit einem entsprechenden Hygienekonzept ausgestattet möchte die Musikschule Meckenbeuren ein Signal setzen, dass Musizieren möglich ist und somit auch das Erlernen eines Musikinstruments.

Aus diesem Grund lädt die Musikschule alle Interessierten ein, sich zu informieren, auszuprobieren und sich mit den entsprechenden Fachlehrern auszutauschen um für sich das richtige Instrument zu finden.

Angebote bestehen in allen Instrumentalfächern, die an der Musikschule unterrichtet werden. Angefangen bei Gitarre, Klavier, Akkordeon und Blockflöte über die Streichinstrumente (Violine, Viola, Cello, Kontrabaß) bis zu den Blasinstrumenten unterschieden in Holzblasinstrumente (Querflöte, Klarinette, Saxophon, Oboe) und den Blechblasinstrumenten (Trompete, Waldhorn, Posaune, Tenorhorn und Tuba). Nicht zu vergessen das Schlagzeug als große Instrumentengruppe.

Daneben möchte die Musikschule gern auch die musikalische Ader von Anfang an fördern und bietet an diesem Tag einen Schnupperkurs für den Musikgarten an. Diese Form des Unterrichts richtet sich an Kinder im Alter von 18 Monaten bis zu drei Jahren, die mit ihren Eltern gemeinsam in die Musik eintauchen über das Hören, das gemeinsame musizieren auf Orff-Instrumenten als Begleitung zu Liedern, Finger- und Kniereiterspiele. Elisabeth Merk hat hier ein breites Spektrum an Angeboten und kann so auch individuell auf die Eltern-Kind Besucher eingehen.

Aufgrund der besonderen Bedingungen im Moment bittet Musikschulleiter Jörg Scheide darum, nur gesund zu kommen, mit Mundschutz versehen. Um die Abstandsregeln einhalten zu können sollen sich maximal bis zu zwei Interessenten in dem Instrumentenraum aufhalten.

Dadurch kann es zu Warteschlangen kommen. Im Interesse der Gesundheit möchte die Musikschule aber daran festhalten.

Die Veranstaltung findet am Samstag, 26. September, von 10 bis 12 Uhr in der Musikschule in der Schulstraße 5 statt.