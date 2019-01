Ein gemeinsames Malprojekt mit Menschen mit Behinderungen der Stiftung Liebenau - das war auch für die Mitarbeitenden der HypoVereinsbank eine besondere Erfahrung. Diese bedankten sich laut Pressemitteilung der Stiftung mit einer Spende über 1000 Euro und beteiligten sich am Weihnachtsgeschenk für die Künstlergruppe – einem neuen Sofa für das Atelier.

Die Bilder der Kreativwerkstatt Rosenharz waren schon in den Filialen der HypoVereinsbank in Ulm, Ravensburg und Lindau ausgestellt. Drei großformatige Bilder sind in der Kooperation entstanden. Dabei gab es für die Gruppe von Führungskräften noch einiges zu lernen. „Eine besondere Erfahrung war, mit den Händen zu malen und richtig tief in den Farbtopf zu greifen“, so Heiko Schmidt, Filialleiter in Ravensburg. Auch Klaus Klug, Filialleiter aus Lindau, komme mit seinen Mitarbeitern gerne wieder, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Nicht zum ersten Mal dabei war Nadine Span, Mitarbeiterin der HypoVereinsbank. Sie ist mit vielen Künstlern bereits gut bekannt und kommt nicht ohne kleine Geschenke zu Besuch in die Kreativwerkstatt. Die Idee, sich am Kauf eines neuen Sofas zu beteiligen, fand sie sofort gut: „Die Menschen hier benötigen Orte der Ruhe und Entspannung, um selbst entscheiden zu können, wie viel Nähe und Distanz sie erlauben“, sagte Nadine Span. Bei so einer erfolgreichen Zusammenarbeit ist klar, dass es künftig weitere Projekte geben wird. So gibt es bereits Ideen für neue Bilder und Pläne für eine weitere Ausstellung.