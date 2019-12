Eine Show über Rock’n’Roll und Schlager

Die Musik-Comedy-Show über den Rock’n’Roll, den Schlager und das Lebensgefühl der 50er- und 60er- Jahre steigt am Samstag, 11. Januar 2020, ab 20 Uhr im Kulturschuppen Gleis 1. Auch die eine oder andere Schmacht-Ballade aus dieser Zeit findet dann den Weg zurück auf die Bühne, erklärt der Kulturkreis in der Pressemitteilung. Die werden von der mehrfach mit Preisen ausgezeichneten Sängerin Moni Francis live und herzzerreißend aufgeführt, heißt es weiter. Dagegen lässt Buddy Olly schon mal seine Lederjacke in der Ecke verschwinden, rockt auf der Bühne ab, singt den Rock’n’Roll live, wie er ursprünglich in den 50er-Jahren von seinem großen Idol Little Richard aufgeführt wurde. Moni Francis und Buddy Olly nehmen ihre Besucher mit auf eine Zeitreise. Auf raffinierte Art und Weise verbinden die beiden Sänger live gesungene fetzige Rock’n’Roll-Nummern und Schlagerperlen der 50er- und 60er-Jahre mit skurrilen, amüsanten und kurzweiligen Geschichten und Anekdoten aus der Wirtschaftswunderzeit, verspricht der Veranstalter. Karten gibt’s im Vorverkauf für zwölf Euro und an der Abendkasse für 14 Euro. Kartenvorverkauf und telefonische Reservierung bei Spielwaren Gresser, Haupstraße 8 in Meckenbeuren, Telefonnummer 07542 / 47 11. Weitere Infos gibt’s auf der Homepage unter: www.petticoat-pomade-show.de.