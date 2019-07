Die Abteilung Ski und Wandern des TSV Meckenbeuren hat vor Kurzem eine Wanderwoche in Südtirol verbracht. Dieses Jahr stand diese unter dem Motto „eine sehr schweißtreibende Angelegenheit“, heißt es in einem Bericht des Vereins.

Der Tag der Anreise war es so heiß, dass sich die Teilnehmer nicht einmal zur einer kleinen Einlauftour aufraffen konnten. Glücklicherweise hatte die Pension einen Pool und kalte Getränke, so lies es sich trotz allem noch gut aushalten, heißt es im Bericht weiter. Doch am nächsten Tag gings rauf auf den Berg. Von Kaltern aus mit der Mendelbahn rauf zum Mendelpass und dann über die Halbweg-Hütte hoch zum Monte Roen. Insgesamt waren knapp 900 Höhenmeter zu überwinden, während das letzte Stück von der Hütte hoch zum Monte Roen noch kurz aber knackig war. Aber der Aufstieg wurde mit einer herrlichen Sicht belohnt. An diesem Tag hatte die Sonne ein Einsehen und kam erst auf dem Abstieg wieder so richtig zum Vorschein, sonst wäre der Aufstieg noch schweißtreibender gewesen, schreiben die Veranstalter weiter.

Am Tag drei ging es von Tramin aus über einen Naturlehrpfad, dann durch die Rastenbachklamm mit schönen kühlenden Wasserfällen hinauf nach Altenburg, wo die Einkehr geplant war. Allerdings zog diese sich unerwarteterweise länger hin, da die Gruppe dort von einem heftigen Gewitter überrascht wurde. Nachdem der Regen aufgehört hatte, ging es durch einen herrlichen, fast märchenhaft anmutenden, Wald auf zum Abstieg. Fast hätte man bei diesen vielen bemoosten Findlingen und Bäumen meinen können in einer Geschichte von J.R.R.Tolkien zu sein und gleich einem Fabelwesen zu begegnen, beschreiben die Teilnehmer die Landschaft.

Am nächsten Tag ging es dann von Bozen aus hoch mit der Kohlernbahn. Diese Bahn ist die erste alpine Luftseilbahn für den Personentransport und wurde 1908 gebaut. Von dort aus führte der Weg zur Titschenwarte, einem Aussichtspunkt mit einem wunderschönen Blick auf Schlern, Rosengarten und Latemar. Weiter ging es zum Toten Moos, einem kleinen Feuchtgebiet auf 1500 Metern Höhe und dann zu den Schneiderwiesen wo eine Einkehr geplant war und von dort aus zurück zum Ausgangspunkt. Am letzten Tag stand nur noch eine leichte Wanderung auf dem Programm. Mit der Rittnerbahn ging es nach Oberbozen und von dort aus nach Kolbenstein über Lengmoos Richtung Maria Saal zu den Erdpyramiden. Dies sind kegelförmige Lehmaufschüttungen mit darauf liegenden Felsbrocken die dadurch sehr bizarre Landschaftsformationen bilden. Nach einer Einkehr machten sich die Wanderer wieder auf den Rückweg. Am letzten Abend genossen die Teilnehmer noch bei fast tropischen Temperaturen das Traminer Weinfest, ein gelungener Ausklang für diese wieder sehr schöne und abwechslungsreiche Wanderwoche, heißt es im Bericht abschließend.