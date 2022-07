Eine musikalische Reise auf dem Bärenplatz

Eine „musikalische Reise durch die Welt“ bietet das Akkordeon Orchester Meckenbeuren seinen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Musikerinnen und Musiker spielen am Mittwoch, 27. Juli, ab 19 Uhr unter Leitung der Dirigentinnen Sabine Hörmann und Priska Vogler auf dem Bärenplatz bekannte Lieder wie „What a wonderful world“ oder „Träumen Sie von grünen Bäumen und roten Rosen“, heißt es in der Pressemitteilung. Plätze können unter 07542/537 11 in der Café Bar City oder unter 07542/74 52 in der Brauerei und Gasthof zur Krone reserviert werden. Auf dem Torstuben-Areal bewirtet von dem Sportclub Bürgermoos die Abteilung Fußball. Das kostenlose Konzert findet nur bei guter Witterung statt. Foto: pm