Eine künstlerische Auseinandersetzung mit Abstand und Nähe in Coronazeiten

Erhältlich ist das Buch bei Ravensbuch in Tettnang, bei Spiel- und Schreibwaren Gresser in Meckenbeuren und bei der Buchhandlung Gessler in Friedrichshafen – oder bei Hubert Gaupp selbst unter Telefonnummer 07542 / 47 12, E-Mail: gaupps@t-online.de oder unter: