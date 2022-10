Eine Absage und ein Extrakonzert am Gleis 1

Die Band Small town mates spielt am Freitag, 28. Oktober, von 20 bis 22 Uhr im Kulturschuppen am Gleis 1. Die neue Rock-Pop Formation aus Oberschwaben verspricht „Musik mit Ohrwurmcharakter im Stil der 80er Jahre zum Mitsingen, Tanzen und Träumen“. Weil die Künstler erst nach Drucklegung des Meckenbeurer Programmflyers verpflichtet wurden, kündigen nur Plakate und die Internetseite die Veranstaltung an.

Bei der Band rund um Gitarrist, Songwriter und Sänger Thomas Budsa bringen neben der Leadsängerin Verena Dewein auch der Keyboarder Wolfgang Klug, der Bassist Thorsten Weiss und der Schlagzeuger Dirk Meiners ihre Stimmen ein. Auf der Internetseite des Kulturschuppens werden deshalb aufwändige Chor- und Instrumentalarrangements für diesen Abend angekündigt. Rockige Songs stehen ebenso wie Balladen auf dem Programm. Die Tickets kosten 14 Euro im Vorverkauf und 16 Euro an der Abendkasse.

Musikwerkstatt sagt Bandfestival ab

Damit ist der Kulturschuppen an diesem Tag gleich doppelt belegt, denn von 15 bis 17 Uhr sind alle Jugendlichen in Meckenbeuren zur Jugendkonferenz ans Gleis 1 eingeladen. „Wenn wir fertig sind, kann die Band schon mit dem Soundcheck beginnen“, schildert Nils Kaeding von Jugendreferat, wie lückenlos der Kulturschuppen an diesem Tag genutzt werden wird.

Für das Programm bei Kultur am Gleis 1 gibt es noch eine andere wichtige Änderung. Das für den 12. November geplante elfte Bandfestival, bei dem 17 Schülerbands auftreten wollten, musste vom Veranstalter abgesagt werden.