Ein Einbrecher ist in der Nacht zum Donnerstag in das Verwaltungsgebäude einer Stiftungseinrichtung im Ortsteil Hegenberg eingestiegen. Wie die Polizei berichtet, gelangte der Täter mit einer Leiter auf den Balkon im zweiten Obergeschoss und hebelte dort eine Balkontüre auf. Im Inneren öffnete er auf der Suche nach Wertgegenständen mehrere Büros und Schränke gewaltsam. Was letztendlich gestohlen wurde, versuchen die ermittelnden Beamten derzeit zu klären.