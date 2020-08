Einbrecher versuchen in Gaststätte Dampflok einzusteigen

Einbrecher haben am frühen Samstagmorgen versucht, in die Gaststätte Dampflok am Bahnhof in Meckenbeuren einzusteigen. Die beiden Täter, die laut Polizei gegen 4 Uhr an dem Objekt zugange waren, schlugen eine Scheibe ein und öffneten das Fenster. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren sie aber nicht im Gebäude, da sie, so die derzeitige Vermutung, von einem Zeitungsausträger bei der Tat gestört wurden. Die beiden Einbrecher waren jeweils mit dunklen Hosen und grauen Oberteil bekleidet.

Zeugen, die zwischen 3 und 4 Uhr an der Gaststätte Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, melden sich bitte unter 07541 / 70 10.