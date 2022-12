Unbekannte haben sich am Montagabend Zutritt zu einer Doppelhaushälfte in der Van-Beethoven-Straße verschafft und dabei mehrere tausend Euro Sachschaden angerichtet. Ein Nachbar war gegen 20.45 Uhr auf verdächtige Geräusche aufmerksam geworden und stellte den Einbruch in die leerstehende Doppelhaushälfte am nächsten Tag fest.

Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07541 / 70 10 entgegen.