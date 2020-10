Einbrecher steigt in Fertigungshalle ein

In der Nacht auf Dienstag ist ein unbekannter Täter in die Fertigungshalle einer Firma in der Wiesentalstraße in Meckenbeuren eingedrungen und hat versucht, einen Geldauflade-Automaten für Chipkarten aufzuhebeln. Nachdem ihm dies nicht gelang, betrat er laut Polizeibericht mehrere Büroräume und durchsuchte verschiedene Behältnisse. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde jedoch nichts entwendet. Als ein Firmenmitarbeiter kurz nach 3.30 Uhr die Halle betrat, stieß er auf den Unbekannten, der daraufhin flüchtete.

Von dem Zeugen wurde der Einbrecher wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,75 Meter groß, trug zum TAtzeitpunkt eine hellgraue Jogginghose sowie einen hellgrauen Kapuzenpullover und schwarze Turnschuhe.