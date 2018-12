Einbrecher steigen in Wohnhäuser ein

Die Polizei berichtet von zwei Wohnungseinbrüchen in Meckenbeuren – und sucht jeweils Zeugen.

Am Dienstag zwischen 15.30 und 19.15 Uhr stieg ein unbekannter Einbrecher über eine aufgehebelte Terrassentüre gewaltsam in ein Wohnhaus in der Ludwig-Richter-Straße ein. Die Räume wurden durchsucht, ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Ebenfalls am Dienstag, zwischen 14.45 und 17.45 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus im Grieshaberweg. Auch in diesem Fall durchsuchte er die Räume nach Diebesgut, aber auch hier ist bislang nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde.