Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmittag versucht, die Eingangstüre eines Sportgeschäfts in der Ernst-Lehmann-Straße in Meckenbeuren aufzuhebeln. Nachdem der Einbrecher offensichtlich scheiterte, zog er laut Polizeibericht von dannen. Der angerichtete Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Meckenbeuren nimmt Hinweise unter Telefon 07542 / 943 20 entgegen.