Einbrecher klaut Motorsäge

In der Nacht zum Sonntag hat ein unbekannter Täter in der Schrebergartenanlage in der Werdenbergstraße in Brochenzell zwei Geräteschuppen aufgebrochen und daraus eine Motorsäge der Marke Barcher, eine Elektrosäge, einen Kompressor sowie ein Obst-Spritzgerät und einen Staubsauger im Gesamtwert von rund 400 Euro entwendet.

Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges bei der Kleingartenanlage beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, unter der Telefonnummer 07542 / 943 20 Kontakt mit dem Polizeiposten Meckenbeuren aufzunehmen.