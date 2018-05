Einbrecher flüchten wohl ohne Beute

Vermutlich ohne Beute bleiben Unbekannte von Samstag auf Sonntag, zwischen 15 und 9.50 Uhr bei einem Einbruch in ein Lokal an der Pestalozzistraße in Kehlen. Das teilte die Polizei mit. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergeben haben, hatten die Einbrecher eine Terrassentür aufgehebelt und waren anschließend in die Räumlichkeiten eingestiegen.

Anschließend flüchteten sie durch ein Fenster ins Freie.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Meckenbeuren unter der Telefonnummer 07542 / 943 20 in Verbindung zu setzen.