Drei Tage ist die Ortsgruppe Tettnang-Meckenbeuren des Vereins für Deutsche Schäferhunde Ausrichter eines Trainingslagers gewesen. Drei Tage, in denen sich die Mitglieder, Gäste und Familien aus nah und fern intensiv mit den diversen Facetten des Hundesports auseinandergesetzt haben – auch mit dem oft missinterpretierten Schutzdienst.

Drei Männer stehen am Samstagnachmittag mit einigen Metern Abstand in der Schussen. Sie alle tragen gut gepolsterte Anzüge, über einem Arm tragen sie noch eine weitere Kleidungsschicht, den so genannten „Schutzdienstarm“. Ein Schäferhund kommt im Wasser angerannt, setzt sich vor den ersten Mann, bellt. Auf ein Kommando der Hundeführerin beißt der Hund in den Schutzdienstarm, trotz Ziehen, Zerren und Rufen des Mannes lässt der Hund nicht ab. Erst auf ein weiteres Kommando lässt er den Mann los. Auf Befehl rennt der Hund zum nächsten Mann im Wasser – der Ablauf wiederholt sich: Bellen, beißen, zerren, loslassen.

„Von Laien leider oft falsch interpretiert, ist der Schutzdienst eigentlich eine artgerechte Beschäftigung mit dem Hund. Seit Urzeiten sind Hunde für einen bestimmten Zweck gezielt selektiert gezüchtet worden“, erläutert Stefan Mutscheller, Ausbildungswart in der Ortsgruppe Tettnang-Meckenbeuren. Gebrauchshunderassen wie der Deutsche Schäferhund seien zum Hüten und zum Beschützen von Herden, Hof und Haus gezüchtet worden. Diese genetische Veranlagung könne, wenn überhaupt, nur bedingt abtrainiert werden. „Der Hund kann aber artgerecht und entsprechend seiner Genetik ausgelastet werden. Ist der Hund ausgelastet, ist er auch ausgeglichen“, so Mutscheller. „Der Schutzhundesport bietet dazu die perfekte Möglichkeit.“ Beim Sporthund gehe es im Schutzdienst nicht darum, den Hund aggressiv zu machen. Er wird über den Beutetrieb aufgebaut: Das Zerren ist ein Spiel, der Schutzdiensthelfer der Spielkamerad, der dem Hund ein gutes Gefühl geben solle. Gelingt das, haben Hund und Hundeführer Spaß an dem Hobby. „Natürlich ist zu sagen, dass nicht jeder Hund zum Schutzhundesport geeignet ist. Es kommt auf die Größe und seine Veranlagung an. Hunde, die beißen, um zu verletzen, haben bei einer Schutzhundeprüfung nichts zu suchen.“

Willkommene Abkühlung

Mutscheller ist selbst Schutzdiensthelfer und steht im Wasser. Üblich ist der Schutzdienst in der Schussen nicht: „Für alle Hunde und einen großen Teil der Hundeführer war es der erste Wasserschutzdienst. Anfangs noch vorsichtig und zurückhaltend, gewannen die Hunde nach und nach an Selbstvertrauen.“ Eine neue Erfahrung, die, wie Mutscheller einräumt, auch dem Wetter geschuldet ist. „Aufgrund der hohen Temperaturen haben wir schon beim Training auf dem Platz auf kurze Trainingseinheiten geachtet und lange Ruhepausen gemacht. Natürlich bietet da der Wasserschutzdienst dann eine willkommene Abkühlung.“

Einmal jährlich organisieren die befreundeten Ortsgruppen Tettnang-Meckenbeuren und Sonnenbühl für ihre Mitglieder das Trainingslager – mal in Habacht, mal auf der Schwäbischen Alb. Mehr als 50 Hundesportler sind über das vergangene Wochenende nach Meckenbeu-ren gekommen. Seit Freitag trainierten die Hundesportler in Sachen Agility, Fährte, Unterordnung und Schutzdienst, unterstützten und kritisierten sich, lernten, lachten und feierten.