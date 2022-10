Ein Vierbeiner im Gemeinderat

Vor schlechten Wortwitzen ist die Situation natürlich nicht gefeit. „Auf den Hund gekommen“ wäre einer, „endlich jemand mit dickem Fell“ ein anderer. Sie sind aber nicht angebracht, sondern eine Würdigung für den mutmasslich ersten Vierbeiner in einem Gemeinderat (wenngleich ohne Stimmrecht). In Meckenbeuren begleitet der reinrassige Labrador Cooper seit einiger Zeit sein Herrchen Christof Hartmann zu den Sitzungen ins Rathaus. Was der Ratsherr der Freien Wähler schon zu Elisabeth Kugels Zeiten angefragt hat und vom Gremium genehmigen ließ.

Seither verbreitet der zehneinhalb Jahre alte Familienhund, wie ihn Christof Hartmann charakterisiert, entspannte Stimmung. Nicht einmal fiel er durch unangebrachte Zwischenrede (in seinem Fall: Gebell) oder missliebige Aktionen auf. Flach ausgestreckt liegt er hinter Hartmanns Stuhl und scheint in sich selbst zu ruhen. Wer da an ihm vorbeigeht, wird allenfalls mit einem kurzen Augenaufschlag gewürdigt.

„Leckerli“ sorgen für Wohlwollen

Zu Coopers gern wahrgenommenem Gang in den Gemeinderat dürften die „Leckerli“ beitragen, die ihm für gewöhnlich Hartmanns Fraktionskollege Gunter Burger zukommen lässt.

Abzuwarten bleibt allenfalls, wie der tiefenentspannte Cooper reagiert, wenn einmal die Hundesteuer Thema sein sollte. Aber selbst sie dürfte weder ihm noch seinem Besitzer aufs Gemüt schlagen – die Vorhersage sei erlaubt.