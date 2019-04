Ein toller Start ins Jubiläumsjahr

Mit einer Busreise ist der Tennisclub Meckenbeuren-Kehlen seine Jubiläumssaison gestartet. Die Reise zum 50-jährigen Vereinsbestehen war in zwei Abschnitte geteilt. Ziel für die erste Wochenhälfte war das Rolex ATP-Masters in Monte Carlo, für welches die Reisegruppe eine Unterkunft in Nizza bezog. Der zweite und körperlich aktive Teil der Reise war ein Tenniscamp in Imperia an der italienischen Riviera.

Am Abreisetag fanden sich 50 Teilnehmer samt großem Gepäck am TCMK-Clubheim ein, die Fahrt gestaltete sich recht kurzweilig. Nachdem in Nizza der Reisebus durch enge und zugeparkte Straßen die zentral gelegene Unterkunft erreicht hatte, stand das Abendessen auf dem Programm, bei dem sich die Reisegruppe mit den vom Brand in Notre-Dame betroffenen Franzosen solidarisierte.

Am nächsten Tag ging es zum Rolex Masters ins nahe gelegene Monte Carlo. Als erstes Match stand Djokovic gegen Kohlschreiber auf dem Center Court auf dem Programm. Mit tatkräftiger Unterstützung der Reisegruppe aus dem Schussental lief der Deutsche zur Hochform auf, dennoch siegte der favorisierten Djokovic knapp. Es war der Auftakt zu zwei beeindruckenden Turniertagen im mondänen Monte Carlo Country Club. Weitere Tennisstars wie Dominic Thiem, Alexander Zverev und Rafael Nadal glänzten, und die jugendlichen Autogrammjäger des TCMK hatte ihre wahre Freude, Unterschriften und Selfies von den Topstars zu ergattern.

Der dritte Tag in Nizza stand zur freien Verfügung, wobei einige Teilnehmer diesen für einen Ausflug zur größten europäischen Tennisakademie „Mouratoglou“ . Der anstehende Umzug nach Imperia war dann schnell erledigt, von der schönen und modernen, auf einem Berg mit toller Aussicht gelegenen Unterkunft waren alle Teilnehmer begeistert. Für Imperia hatten Trainer Sergej Schwarz und sein Team ein zweitägiges Tenniscamp auf der Tennisanlage direkt am Yachthafen organisiert. Trotz der begrenzten Anzahl an Plätzen war das Training für die Teilnehmer sehr kurzweilig und hinterließ zum Teil einen nachhaltigen Muskelkater. Am Vorabend der Heimreise ließ man schließlich nochmals die tollen Erlebnisse einer viel zu kurzen Woche bei einem ligurischen Abendessen mit reichlich leckerem Wein Revue passieren. Nach einem weiteren Tag Tennistraining verlief die Heimfahrt in die Nacht hinein reibungslos.

Besonders in Erinnerung bleibt das harmonische, zufriedene und humorvolle Miteinander. Darin waren sich alle Teilnehmer von Jung bis Alt einig. Viel Lob gab’s für die tolle Organisation durch die drei Reiseleiter Thomas König, Oliver Dunger und Sergej Schwarz.